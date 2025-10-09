Crecimiento económico de 4,4% condicionado por riesgo electoral

- Publicidad -

Un relevamiento de FocusEconomics, que agrupa las proyecciones de los principales bancos y consultoras nacionales e internacionales, estableció nuevas previsiones para la economía argentina a fin de año, ubicando el tipo de cambio oficial mayorista en $1.496,4, la inflación en 42,1% y un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4,4% para 2025. El informe recordó que la inflación de agosto fue del 33,6%, descendiendo desde el 36,6% de julio y marcando el nivel más bajo desde julio de 2018, pero advirtió sobre factores que condicionan la velocidad de la baja.

Para los próximos trimestres, el análisis estimó que “se espera que la inflación promedio continúe moderándose” debido a factores como el ajuste fiscal, una mayor competencia de mercados, menores restricciones a las importaciones y precios internacionales de materias primas más débiles. Sin embargo, el reporte señaló que “la reciente depreciación abrupta del peso impedirá una disminución más rápida”. En esta línea, se proyectó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzará un alza del 23,6% en 2026.

En cuanto a la actividad económica, el informe detalló que el PBI registró un aumento de 0,9% en el primer trimestre y un descenso de 0,1% en el segundo, período en el cual mejoraron las exportaciones y el consumo, pero cayeron el gasto privado, la inversión fija y las importaciones. Las proyecciones para el tercer trimestre fueron ajustadas a la baja anticipando una leve contracción, lo que resultó en una revisión de la previsión de crecimiento anual a 4,4%, 0,3 puntos porcentuales menos que el mes anterior. A pesar del ajuste, las estimaciones ubican a la Argentina entre las economías de mayor expansión en América Latina, aunque se aclara que este escenario podría modificarse ante una derrota electoral del oficialismo.

Respecto al tipo de cambio, el reporte puntualizó que al 3 de octubre el valor oficial se ubicó en 1.424,7 por dólar, con una depreciación mensual de 4,6%, mientras que en el mercado paralelo cotizó a 1.440 por dólar, con una baja de 6,3%. FocusEconomics estimó que el peso cerrará 2025 en 1.496,4 por dólar y 2026 en 1.736,4 por dólar. En materia de política monetaria, se apuntó que las tasas de interés de mercado subieron de 32% en junio a 58% a fines de agosto, una dinámica atribuida a “la pérdida de confianza en los activos del país y a un nuevo esquema de encajes”. (Agencia OPI Santa Cruz)