Nación inicia la desocupación de Devoto y deriva presos a Marcos Paz

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El Ministerio de Seguridad Nacional y la Secretaría General de la Presidencia oficializan la reubicación de más del 90% de la población carcelaria porteña en un predio de 80 hectáreas con capacidad para 2.232 plazas.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezan al corte del último reporte oficial una conferencia de prensa para anunciar la finalización de la primera fase del traslado de 1.400 internos desde el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Devoto, hacia el Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz. El movimiento operativo, ejecutado de forma conjunta por el Servicio Penitenciario Federal y las Fuerzas Federales, comprende a más del 90% de la población penal alojada hasta el momento en la unidad de la Capital Federal.

En la presentación oficial participan también el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora porteña por La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez, quienes califican la maniobra como un “hito en el proceso de desocupación definitiva” del establecimiento carcelario porteño. Pese a la magnitud del despliegue, la comunicación gubernamental no detalla las partidas presupuestarias insumidas en la mudanza ni el número exacto de detenidos que aún permanecen en el porcentaje remanente dentro de Devoto.

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En declaraciones formuladas en los días previos al anuncio, Monteoliva sostuvo que la derivación de los reclusos se cumplió dentro del “cronograma previsto“, aunque reconoció que el procedimiento se instrumentó de manera gradual y sin una fecha fija definida para su clausura total. La titular de la cartera de Seguridad Nacional justificó el desdoblamiento de las etapas operativas al argumentar que “una cárcel no se traslada de un día para el otro“.

El Ministerio de Seguridad Nacional activa el Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz con 929 cámaras

El Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Alejandra Monteoliva, pone en funcionamiento el Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz sobre un predio de 80 hectáreas diseñado para alojar un total de 2.232 internos. Las instalaciones cuentan con un centro de monitoreo que opera 929 cámaras de alta resolución equipadas con detección de movimiento en vivo, un mecanismo de apertura remota de celdas y un sistema de parlantes para la comunicación entre los agentes del Servicio Penitenciario Federal y los detenidos, implementado con el objetivo de reducir roces y prevenir incidentes intramuros.

La estructura edilicia del complejo en Marcos Paz se divide en cinco sectores de alojamiento independientes y cuatro unidades de detención, que incorporan salas de videoconferencia destinadas a la realización de trámites judiciales sin traslados externos. El diseño operativo del establecimiento federal se completa con un área administrativa, un sector de salud, espacios educativos asignados a talleres de trabajo y capacitación laboral, canchas de fútbol y zonas de huertas para la población penal. (Agencia OPI Santa Cruz)