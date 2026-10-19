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El Gobierno decretó secreto militar para una nueva compra de equipamiento

Aviones F-16: Milei encabeza acto en Córdoba
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El Poder Ejecutivo Nacional exceptuó de las obligaciones de publicidad y difusión la compra de equipamiento militar instrumentada a través del expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD.

El presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, firmaron el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional declaró secreto militar la nueva compra de equipamiento destinada a las Fuerzas Armadas. La normativa establece que las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD quedan bajo estrictas normas de reserva y exceptuadas de los procedimientos habituales de publicidad y difusión.

En los considerandos de la medida oficial no se especifican los tipos de materiales que se pretende incorporar, las cantidades estimadas, los proveedores adjudicatarios, los países de origen ni los montos presupuestarios afectados a la operatoria. La administración central fundamentó la decisión en el Decreto N° 9390/63, cuerpo normativo que habilita la clasificación de secreto militar para asuntos vinculados con la preparación y el empleo de las fuerzas castrenses, abarcando adquisiciones, fabricaciones y construcciones de importancia fundamental para la defensa nacional.

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El Ministerio de Defensa canalizará las adquisiciones sin difusión pública

El Ministerio de Defensa de la Nación, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, quedó facultado para instrumentar la medida y avanzar con los trámites correspondientes para la adquisición del material clasificado. De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1205/2026, los organismos contratantes intervinientes podrán prescindir del cumplimiento de las disposiciones normativas relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso administrativo.

La disposición formal firmada por Javier Milei y Carlos Presti consolida el uso de facultades excepcionales para mantener bajo reserva las negociaciones orientadas a fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, en el marco del régimen especial regulado por el Decreto N° 9390/63. (Agencia OPI Santa Cruz)

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