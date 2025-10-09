Maduro afirma que Venezuela se prepara para defender su soberanía

- Publicidad -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que el país está organizado para la defensa de su soberanía frente a intentos de intervención externa y la pretensión de apoderarse de sus recursos naturales. Las afirmaciones del mandatario se produjeron durante la inauguración de un hospital pediátrico en Caracas, en un contexto marcado por la presencia de un despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe cercanas al país sudamericano.

En su alocución, Maduro hizo referencia a la denominada Operación 200, un despliegue militar en los estados de La Guaira y Carabobo donde se probaron equipos y mecanismos de respuesta. Precisó que las Zonas de Defensa Integral se activarán de forma sorpresiva “para la defensa de la paz y la protección del pueblo venezolano”. Sostuvo que Venezuela es “un pueblo de paz” pero que esta debe ser protegida, y afirmó: “Si usted quiere paz, prepárese para defenderla, ejercerla, y para garantizarla”.

Maduro dirigió sus críticas a la política exterior de Estados Unidos, afirmando que “el imperio gringo no tiene razón” y atribuyó a sectores en Washington la intención de provocar una guerra regional para instalar un gobierno afín y tomar control del petróleo, gas y oro venezolanos. “Ese petróleo, ese gas, ese oro, esta tierra y este pueblo seguirá siendo de los venezolanos y las venezolanas”, sentenció el presidente, quien agregó que su país no busca agredir a nadie pero está cada vez más preparado para impedir cualquier vulneración de su territorio.

- Publicidad -

Desde hace más de un mes, Washington ordenó el despliegue en el Caribe de ocho buques militares, aviones F-35 y un submarino nuclear, bajo la justificación de realizar supuestas operaciones contra el narcotráfico. Este contingente militar permanece en la zona mientras la Casa Blanca acusa a Maduro de liderar una organización delictiva, a la cual ha prometido atacar. Por su parte, el gobierno de Caracas niega rotundamente estas acusaciones y denuncia que la Administración Trump busca forzar un cambio de gobierno en Venezuela. (Agencia OPI Santa Cruz)