Vuelo de Aerolíneas sufre explosión en un motor y obliga a cerrar aeropuerto

(OPI Chubut) – La aeroestación de Trelew fue cerrada preventivamente este jueves 9 de octubre, luego de que una turbina de un avión de Aerolíneas Argentinas explotara minutos antes de su partida, generando una situación de máxima tensión. El incidente, ocurrido en el vuelo 1803 con destino a la Capital Federal, activó un operativo de emergencia que incluyó el control de un incendio de pastizales aledaño a la pista, y obligó a la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El evento se produjo alrededor de las 07:30 de la mañana, cuando la aeronave se preparaba para despegar. Si bien la rápida activación de los protocolos de seguridad evitó que se reportaran heridos entre los pasajeros y la tripulación, la conmoción fue significativa y el impacto operativo, inmediato. Las autoridades aeroportuarias procedieron a la clausura total de la pista como medida precautoria, a la espera de una evaluación de daños y del inicio de las pericias técnicas.

Como consecuencia directa, toda la operatividad del aeropuerto se vio paralizada, generando un efecto en cadena sobre otros vuelos programados. Desde Aerolíneas Argentinas se comunicó que se ha dispuesto el envío de otra aeronave, con horario de arribo estimado a las 11:30 horas, para poder trasladar a los pasajeros del vuelo afectado, quienes permanecen en la terminal a la espera de una solución. La incertidumbre se extiende al resto de la jornada, recomendándose a todos los viajeros consultar el estado de sus vuelos.

El hecho ya está bajo la órbita de la ANAC, organismo que ha iniciado una investigación formal para determinar las causas exactas que provocaron la falla catastrófica del motor. Este tipo de pesquisas son rigurosas y buscan establecer si el incidente se debió a una falla técnica, a problemas en el mantenimiento, a la ingesta de un objeto extraño desde la pista o a otra circunstancia. Los resultados de esta investigación serán clave para reforzar los estándares de seguridad y revisar los procedimientos tanto de la aerolínea como del aeropuerto. (Agencia OPI Chubut)