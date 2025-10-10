Casi 300 mil privados pidieron seguro de desempleo con Milei

- Publicidad -

Del total de solicitudes registradas desde diciembre de 2023, 174.335 correspondieron al año 2024, mientras que 112.056 se produjeron en los primeros nueve meses de 2025. El desglose sectorial de este año muestra un fuerte impacto en la industria manufacturera, que acumuló 26.060 despidos, seguida por el comercio con 23.098, la construcción con 18.776 y las actividades administrativas con 12.228. Otros rubros afectados incluyen el servicio de comida y alojamiento, con 5.447 solicitudes, y el transporte, con 5.117.

Los datos correspondientes a septiembre de 2025 indican que 100.344 personas percibieron la prestación, con un pago promedio de 274.324 pesos. De ese universo, 69.303 eran varones y 31.041 mujeres. La distribución geográfica de los beneficiarios se concentró mayoritariamente en la Provincia de Buenos Aires, con 42.090 casos, seguida por Santa Fe con 7.451, Córdoba con 7.416 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 6.454.

El seguro de desempleo es una ayuda económica temporal que gestiona la ANSES y puede extenderse hasta por 12 meses, o 18 para los mayores de 45 años. Para octubre de 2025, con un Salario Mínimo, Vital y Móvil de 322.200 pesos, los montos de la prestación oscilan entre un mínimo de 161.100 pesos y un máximo de 322.200 pesos. Si bien una resolución del Consejo del Salario Mínimo dispuso que el beneficio debía ser equivalente al 75% de la mejor remuneración de los últimos seis meses, esa misma normativa estableció un techo del 100% del salario mínimo, lo que en la práctica anula el cálculo del 75% para los sueldos que superan ese tope. (Agencia OPI Santa Cruz)