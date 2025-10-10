El kirchnerismo usará el Día de la Lealtad para apoyar a Cristina

- Publicidad -

El kirchnerismo ha convocado a una caravana nacional para el próximo viernes 17 de octubre con motivo del Día de la Lealtad peronista, la cual culminará frente al departamento ubicado en el barrio de Constitución donde la ex presidenta Cristina Kirchner cumple una condena judicial. La movilización, denominada “Leales de Corazón”, busca conmemorar los 80 años de la movilización popular que exigió la liberación del coronel Juan Domingo Perón, un hito que marcó el inicio del justicialismo. El punto de confluencia de la caravana será la dirección San José 1111.

La organización del evento, coordinada por la multisectorial “Argentina con Cristina”, difundió un comunicado en el que establece un paralelismo entre la situación actual y momentos pasados de la historia argentina. Según el texto, la convocatoria se realiza frente a una realidad que repite “viejos ataques a los derechos conquistados”, entre los que se enumeran recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación públicas.

En el marco de la campaña “Cristina Libre”, la multisectorial busca demostrar que la sentencia contra la actual presidenta del Partido Justicialista fue manipulada por sectores de poder mediante un operativo de “lawfare”. La organización compara esta situación con la que enfrentó en Brasil el actual presidente Lula da Silva. El comunicado sostiene que esta supuesta manipulación judicial es la causa de la condena que cumple la ex mandataria.

El pronunciamiento de “Argentina con Cristina” califica la situación de la líder del peronismo como una “detención ilegal” y la presenta como una expresión de la continuidad de “políticas de exclusión y persecución”. El comunicado finaliza trazando una línea directa entre la figura de Juan Domingo Perón y la de la presidenta del PJ nacional, al afirmar: “Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón”. (Agencia OPI Santa Cruz)