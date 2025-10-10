El Presidente celebró el Premio Nobel otorgado a Corina Machado

- Publicidad -

El presidente Javier Milei expresó hoy sus felicitaciones a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. A través de una publicación en la red social X, el mandatario argentino calificó el reconocimiento como “más que merecido” y destacó la lucha de Machado por la “defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia“.

En su mensaje, el jefe de Estado se refirió directamente al gobierno de Venezuela como una “narcodictadura“. “Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”, completó el presidente en su comunicación digital. La postura del mandatario argentino se alinea con el reconocimiento internacional otorgado a la dirigente opositora.

El Comité Nobel noruego anunció la decisión este viernes, otorgando el premio a Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.” La galardonada se encuentra escondida en Venezuela desde hace casi un año como consecuencia de la persecución del Gobierno de Nicolás Maduro.

La situación de Machado se intensificó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En esos comicios, la líder opositora, quien se encontraba inhabilitada para participar, brindó su apoyo a la candidatura de Edmundo González Urrutia. González Urrutia también celebró la noticia en su cuenta de X, calificándola como un “merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo”. Junto a su mensaje, compartió un video de la llamada telefónica en la que Machado reacciona a la noticia exclamando “¡Estoy en shock!”. (Agencia OPI Santa Cruz)