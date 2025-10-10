Expresidenta Boluarte acusada de lavado de activos y corrupción

- Publicidad -

La fiscalía de Perú solicitó formalmente a la justicia este viernes que se prohíba la salida del país a la ex presidenta Dina Boluarte, quien enfrenta investigaciones por los presuntos delitos de negociación incompatible y lavado de activos. Esta acción judicial se produce en el marco de la reciente destitución de Boluarte por parte del Congreso peruano, que la apartó del cargo mediante un juicio político y designó en su reemplazo al hasta entonces jefe del legislativo, José Jerí.

El Ministerio Público fundamentó su pedido con el objetivo de “asegurar la presencia de Boluarte durante el desarrollo del proceso penal y prevenir una eventual fuga del territorio nacional”. La solicitud detalla dos plazos distintos para la restricción migratoria: un impedimento de salida por 36 meses relacionado con un caso de presunto lavado de activos y otro por 18 meses vinculado a una investigación por aprovechamiento indebido del cargo.

La primera pesquisa asocia a Boluarte con un caso de lavado de activos que se remonta a la campaña electoral de 2021. En dicha contienda, ella se postuló a la vicepresidencia en la fórmula encabezada por Pedro Castillo, bajo el partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón. Esta línea de investigación examina el financiamiento de esa campaña y el origen de los fondos utilizados.

La segunda causa por la que se investiga a la ex mandataria se centra en el delito de negociación incompatible. Según las indagaciones, Boluarte se habría interesado indebidamente en la designación de funcionarios en el Seguro Social de Salud peruano. El aparente propósito era concretar el pago de beneficios sociales para un allegado del médico que le habría realizado intervenciones quirúrgicas estéticas. Tras su destitución, Boluarte abandonó el palacio de gobierno durante la madrugada y, según reportes de la prensa local, permanece en su domicilio en Lima. (Agencia OPI Santa Cruz)