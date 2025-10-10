Los detalles del pacto entre YPF y Eni para exportar GNL

- Publicidad -

Según informó YPF a través de un comunicado, esta fase del acuerdo con Eni incluye la adjudicación de los diseños de ingeniería para las unidades flotantes de licuefacción, las plantas de tratamiento de gas y el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de la provincia de Río Negro, punto desde el cual se realizará la exportación. El plan prevé que ambas compañías puedan invitar a otras empresas del mercado global de GNL a sumarse al proyecto, denominado Argentina LNG, con el objetivo de consolidar al país como proveedor internacional de energía.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, afirmó que “este acuerdo marca un paso decisivo en la transformación energética de Argentina. Junto a Eni —compañía que elegimos por su sólida trayectoria internacional en GNL— estamos impulsando un proyecto que no sólo potenciará las exportaciones, sino que posicionará al país como un actor relevante en el mercado global de GNL. La escala, la tecnología y el impacto económico de esta iniciativa reflejan el compromiso de YPF con la integración internacional”. Por su parte, el CEO de Eni, Claudio Descalzi, declaró: “Estamos orgullosos de haber sido elegidos para un proyecto tan importante y de contribuir al desarrollo del GNL argentino, que representará una fuente significativa de suministro para los mercados internacionales”. Descalzi añadió que la experiencia de su empresa en proyectos FLNG en el Congo y Mozambique los convierte en el socio ideal.

Previo a la formalización del acuerdo, Horacio Marín y Claudio Descalzi mantuvieron una reunión en la quinta de Olivos con el presidente Javier Milei, donde le expusieron los avances de la iniciativa. El proyecto Argentina LNG contempla en su totalidad una posible expansión para elevar la producción a 18 millones de toneladas anuales, lo que según estimaciones basadas en precios de mercado esperados, podría generar exportaciones de GNL y líquidos de gas natural por hasta 20.000 millones de dólares. YPF concluyó en su comunicación que esto podría generar la mayor inversión privada en la historia del país y convertirse en uno de los desarrollos energéticos más significativos de América Latina. (Agencia OPI Santa Cruz)