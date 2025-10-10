Violenta pelea entre jóvenes terminó con uno de ellos con un cuchillo en el cuello

- Publicidad -

Una violenta pelea entre jóvenes en el predio del Centro Cultural Santa Cruz se trasladó hasta la sala de urgencias del Hospital Regional de Río Gallegos, donde uno de ellos terminó con un cuchillo incrustado en el cuello.

Todo ocurrió en la madrugada del jueves 9 de octubre, donde efectivos de la Comisaría Primera de Río Gallegos intervinieron en el Hospital Regional porque se había desatado una riña en el interior del sector de guardia.

Los trabajadores hospitalarios señalaron que tres hombres habían ingresado a la guardia, donde dos golpearon a un tercero con puñetazos y un objeto.



Alertados por la policía, uno logró huir del lugar y otro fue reducido por trabajadores del Hospital.

Sin embargo, luego los tres sujetos fueron atendidos en el hospital por las lesiones recibidas y uno de ellos tuvo que ser intervenido de urgencia porque tenía un cuchillo incrustado en su cuello.

Los responsables son dos jóvenes de 26 y 30 años, quienes fueron aprehendidos y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción N° 2.

El Servicio Especial de Comisaría Primera realizó el levantamiento de registros fílmicos tanto del Hospital Regional como del sector lateral del Complejo Cultural. En tanto, personal de la División Investigaciones efectuó un rastrillaje en el lugar del origen del hecho y hallaron manchas rojizas compatibles con sangre, un mango plástico negro con tres remaches metálicos, un destornillador con mango amarillo y un fragmento de botella de vidrio, todos elementos secuestrados. (Agencia OPI Santa Cruz)