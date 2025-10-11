Advierten por negocio inmobiliario con tierras del Ministerio de Defensa

- Publicidad -

El ministro de Defensa, Luis Petri, enfrenta un pedido de explicaciones en el Congreso de la Nación a raíz de un proyecto que contempla la venta de aproximadamente 13.000 hectáreas de terrenos en la localidad de La Calera. La iniciativa, que aún no ha sido formalizada, genera interrogantes sobre la gestión del funcionario, quien ya es objeto de otros señalamientos.

La solicitud de informes fue presentada por el diputado Oscar Agost Carreño, del PRO, ante la probable enajenación de estos terrenos situados a unos 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba. El área en cuestión es descrita como una zona de alto valor inmobiliario y codiciada por el negocio de bienes raíces, ya que se encuentra rodeada de barrios privados y diversos emprendimientos de lujo, lo que la convertiría en una operación potencialmente rentable para el sector privado.

Este nuevo cuestionamiento se suma a una serie de dudas preexistentes sobre la administración del ministro Petri. Según el texto fuente, su gestión ya es observada por el deterioro de la obra social militar y por presuntos vínculos con contrataciones que se encuentran bajo investigación judicial en la actualidad.

Adicionalmente, la controversia por la posible venta de los terrenos se inscribe en el marco de la doble función que ejerce Petri, quien combina su cargo como titular de la cartera de Defensa con su postulación como candidato a diputado por la provincia de Mendoza. La operación inmobiliaria en Córdoba, por tanto, añade un nuevo frente de escrutinio sobre su desempeño en la función pública. (Agencia OPI Santa Cruz)