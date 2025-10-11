En TDF La Libertad Avanza se partió por la “evangelización” de la política y el incumplimiento de sus bases

- Publicidad -

(Por: Lic Florencia Guzmán para OPI TDF) – En la provincia de Tierra del Fuego La Libertad Avanza está en una grave crisis institucional como partido político tras la renuncia del Vicepresidente del partido Republicanos Unidos, Julio Mercado.

Luego de la desastrosa presencia del presidente Javier Milei, sobrevino la peor crisis dentro del nuevo partido que apoya a LLA y de acuerdo al renunciante “padece de los mismos problemas que la política tradicional, a pesar que desde la fundación se pactó crear un espacio distinto y superador a lo que está instalado”, dijo el ex dirigente político del oficialismo.

Y públicamente Mercado ha expresado tener “diferencias insalvables con la conducción y el funcionamiento del espacio”, sosteniendo que Republicanos Unidos “ha traicionado las expectativas con las que fue creado el espacio”.

Santiago Pauli y Agustín Coto, que encabezan el partido en esta provincia, fueron acusados directamente de darle un lugar preponderante a la iglesia evangélica en el armado de la estructura política e incumplir postulados básicos sobre lo que se creó la plataforma que Mercado abandonó en disidencia insalvable con su espacio político.

Si tenemos en cuenta para dónde aplica la brújula del propio gobierno nacional, es obvio que los Evangélicos jugan una papel preponderante en el armado político-religioso del presidente Milei, como lo hace el Gobernador Claudio Vidal, con su partido SER que gobierna la provincia de Santa Cruz. (Agencia OPI Tierra del Fuego)