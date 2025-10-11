La Cámara Electoral impone a Santilli en lugar de Espert por paridad

- Publicidad -

La Cámara Nacional Electoral revocó una resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla que permitía la sustitución de José Luis Espert por Karen Reichardt en la nómina de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 26 de octubre. El tribunal superior fundamentó su fallo en la estricta aplicación de la ley de paridad de género, determinando que el reemplazante debe ser Diego Santilli.

El fallo de la Cámara se basa en la ley 27.412 y su decreto reglamentario, los cuales establecen que los reemplazos en las listas de candidatos deben realizarse con personas del mismo género que el individuo saliente. Dado que José Luis Espert es varón, el tribunal electoral concluyó que su lugar debe ser ocupado por otro varón, designando en consecuencia a Diego Santilli para ocupar esa posición en la boleta de la provincia de Buenos Aires.

En su argumentación, el tribunal cuestionó duramente al juez con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, por haberse apartado de la normativa vigente mediante una interpretación calificada como “subjetiva”. La Cámara también reprochó al magistrado haber declarado la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes, además de desconocer la jurisprudencia consolidada en casos análogos y aplicar de manera incorrecta un precedente judicial correspondiente a la categoría de senadores nacionales.

Finalmente, la Cámara Nacional Electoral recordó su rol activo en la garantía de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos. Subrayó que su decisión es coherente con numerosos pronunciamientos anteriores que han priorizado la participación femenina en las listas por sobre la masculina, reafirmando así la vigencia de los criterios de paridad que rigen el sistema electoral actual y sentando un antecedente de cara a las próximas elecciones legislativas. (Agencia OPI Santa Cruz)