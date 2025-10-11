¿Peligran las Represas de Santa Cruz, ante el anuncio de Bessent?

- Publicidad -

(Por: Lic Esteban Bermúdez para OPI Santa Cruz) – Una de las condiciones que puso Scott Bessent al presidente Milei para liberar los 20 mil millones de dólares los cuales beneficiarán directamente a los inversores de Bessent, mientras el país seguirá aumentando su deuda externa, es que como dijo el Secretario de Tesoro “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”.

Sin ser tan inocente de creer que nuestro país puede borrar de un plumazo los convenios bilaterales asumidos con el gigante asiático, es real que estas manifestaciones generan mucha inquietud en inversionistas externos y seguramente no caerán muy bien en el gobierno comunista chino, por cuanto en nuestro país posee hidroeléctricas, energía atómica, minería, bases de observación, contratos de pesca, etc.

Sacando del medio el comercio bilateral en el cual China es receptario del 25% de la soja que produce el país e importa tecnología de ese país de oriente, en lo que concierne a Santa Cruz, sin duda la obra que más impacto negativo va a tener con este anuncio es la obra de Represas sobre el Río Santa Cruz.

Esta novedad pone en duda (una vez más) su continuidad y le baja el pulgar a los anuncios oficiales del gobierno provincial que en tren de “dará buenas noticias” simula que está todo bien, cuando en realidad está todo mal.

Basta saber ahora si en realidad este mensaje así como fue difundido forma parte del negociado por los fondos del Tesoro de EEUU o es una campaña más de las tantas que se realizan de un lado y de otro para capitalizar o perjudical políticamente al otro bando. (Agencia OPI Santa Cruz)