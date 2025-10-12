El turismo interno se contrae y crece el flujo de compras a Chile

- Publicidad -

El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural movilizó a 1.440.000 turistas y generó un impacto económico de $262.627 millones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. A pesar de la cifra total, el informe de CAME registró una caída del 16,2% en términos reales en el desembolso total en comparación con el mismo feriado de 2024, evidenciando una contracción en el consumo turístico.

El estudio detalla que el gasto diario por turista se ubicó en $91.190, lo que representa una disminución real del 1,5% interanual. Esta tendencia se acentuó por una reducción del 16,7% en la duración de las estadías, que pasaron de un promedio de 2,4 noches en 2024 a solo 2 noches en esta ocasión. La entidad gremial-empresaria atribuyó este comportamiento a un contexto de menor poder adquisitivo, que derivó en viajes más cortos y un comportamiento de consumo calificado como más austero, aunque sosteniendo los gastos básicos en gastronomía, alojamiento y transporte.

Según el análisis de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la decisión de viajar se tomó en muchos casos a último momento, con plataformas como Booking y Despegar registrando un fuerte aumento en búsquedas y reservas desde el martes previo al feriado. Desde CAME señalaron que factores como el buen clima y la necesidad de descanso impulsaron el movimiento, a pesar de la situación económica. Los destinos con ocupación destacada incluyeron a Puerto Iguazú, Córdoba, Termas de Río Hondo, Villa Elisa, Tandil, El Chaltén, Mar del Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza.

Paralelamente al turismo interno, el informe de CAME reflejó un importante flujo de argentinos hacia Chile, con largas filas en los pasos fronterizos. Este fenómeno fue motivado por un tipo de cambio favorable y la diferencia de precios en indumentaria y tecnología, además de promociones en supermercados chilenos que incentivaron viajes de compras. En lo que va del año, los seis fines de semana largos movilizaron a 10.270.940 turistas, con un impacto económico acumulado de 1.670 millones, que según la entidad, dinamiza las economías regionales y beneficia a pymes del sector. (Agencia OPI Santa Cruz)