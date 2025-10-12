Escándalo en Santa Fe con pastores evangélicos. Desvío de 4 mil millones de pesos, Fundaciones truchas y la casta religiosa que inauguró Milei

- Publicidad -

El medio La Política On Line, publica hoy una investigación que enmarca los sucesos que vamos a relatar de la provincia de Santa Fe, en la “nueva casta religiosa” que promociona Javier Milei y algunos gobernadores, como es el caso de Maximiliano Pullaro en Santa Fe y Claudio Vidal en Santa Cruz, entre otros que aparecen junto a Leandro César Zdero gobernador de El Chaco, donde el presidente argentino fue a inaugurar “El portal del cielo”, un edificio con capacidad para 15 mil personas que su amigo el pastorchanta Jorge Ledesma, dijo haber construido transformando los pesos en dólares.

El artículo del periodista Fabricio Navone de LPO expresa que en la provincia de Santa Fe el pastor Walter Ghione es diputado y el presidente del partido UNO (Una Nueva Oportunidad), la herramienta electoral de los evangélicos que les permitió quedarse con el control de la APRECOD santafecino Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones9 y la administración del sistema penitenciario de jóvenes.

Remarcala investigación que los evangélicos “no comparten los vicios de la casta”, pero un reciente pedido de informes del diputado peronista santafecino Miguel Rabbia encendió las alarmas en el gobierno provincial. Rabbia, detectó que los pastores transfirieron fondos por casi cuatro mil millones de pesos del Programa “Redes del Cuidado” a fundaciones vinculadas a ellos mismos.

- Publicidad -

Como en la provincia de Santa Fe rige la emergencia en el tema de prevención de adicciones, el Ejecutivo tiene facultades amplias para redefinir partidas, dar subsidios y transferir recursos, explicó Rabbia a LPO. El pastor Ghione logró quedarse con el control de esos fondos ubicando como secretario de la APRECOD a Luciano Sciarra.

El pastor Ghione pocos días de iniciarse la nueva gestión, le dijo a LPO:”Buscamos que al trabajo espiritual se le sume una articulación con el Estado para atender el problema de las adicciones de forma multidisciplinaria“.

Luego el autor del artículo resalta que la influencia política que han consolidado los evangélicos en Santa Fe liderados por Ghione es muy importante, al punto que la pasada Convención Constituyente presionaron fuerte para que la nueva Constitución provincial excluyera a la Iglesia Católica como religión oficial. Ghiono es diputado provincial y ha empezado a fichar a candidatos de alto perfil.

Al diputado Rabbia le llamó la atención que muchas de las Asociaciones Civiles beneficiadas con transferencias de fondos tenían relación con pastores vinculados al partido evangelista UNO de Ghione. Incluso, algunas de las fundaciones que recibieron fondos fueron creadas hace pocos meses, pero esa falta de antecedentes no evitó que los pastores a cargo del programa igual decidieran que merecían recibir los aportes estatales, indica el periodista.

Un ejemplo. La Asociación Civil “Perseverar” se creó en enero de este año, según consta en la página oficial de la Inspección General de Personas Jurídicas. A pesar de ello, recibió más de mil millones de pesos por decreto, según reveló el diputado Rabbia en el pedido de informes que presentó para que los funcionarios expliquen los fundamentos técnicos, sociales y administrativos para transferirle ese dinero.

Otro caso que resalta el informe es el de la Cooperativa de Trabajo OLH de la localidad de Carcarañá(Santa Fe) que recibió a través de depósitos mensuales entre noviembre de 2024 a septiembre pasado 675 millones de pesos, según consta en documentos a los que accedió ese medio capitalino.

La Asociación Civil “Perseverar” se creó en enero de este año y a pesar de su falta de antecedentes recibió más de mil millones de pesos por decreto. No es el único caso de fundaciones con meses de vida que recibieron cientos de millones de los fondos provinciales que controlan los evangelistas.

Dirigentes sociales de Carcaraña confirmaron a LPO que en la ciudad no se conoce el trabajo en prevención de adicciones que desarrollaría la Cooperativa OLH.

Rockas Vivas es otra de las asociaciones civiles creadas pocos meses antes de recibir los fondos. Se constituyó en la ciudad de Rafaela en marzo de 2025 y su presidenta es Laura Ruth Callejas, esposa del pastor Carlos Cruzado, que en abril fue candidato a concejal del partido de Ghione. Rockas Vivas recibió más de 900 millones para prevenir el consumo problemático de drogas.

En la Legislatura, cierra el informe, sospechan que Ghione intenta extender su red de templos a todo el país y consolidar un poder territorial que sirva para su proyecto político personal. (Agencia OPI Santa Cruz)