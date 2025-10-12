Más de 300 autos salieron de la isla con la barcaza más cara

- Publicidad -

(OPI TdF) – En el inicio del fin de semana largo, un intenso movimiento vehicular se registró en los pasos fronterizos de Tierra del Fuego, con la salida de más de 300 automóviles durante la jornada del viernes. Paralelamente a este éxodo, la empresa TABSA, que opera el servicio de barcazas en el Estrecho de Magallanes, oficializó un nuevo aumento en sus tarifas orientativas en pesos argentinos, atribuyéndolo a la devaluación sostenida de la moneda nacional.

Según informaron fuentes de Gendarmería Nacional y Migraciones, el flujo de viajeros estuvo mayoritariamente compuesto por turistas y familias. Los principales puntos de salida fueron los pasos San Sebastián y Monte Aymond, donde se registraron largas filas y demoras, aunque el tránsito se mantuvo ordenado. Se estima que alrededor de 2.000 personas cruzaron la frontera, sin incluir en este conteo el movimiento de camiones ni de colectivos.

La empresa TABSA comunicó que la actualización de sus valores responde al escenario cambiario del peso argentino frente al dólar y al peso chileno, monedas en las que se realiza el cobro oficial del servicio. Este ajuste impacta de forma directa en los viajeros argentinos, que deben afrontar un costo mayor en moneda local para un servicio de conexión fundamental entre Tierra del Fuego y el territorio continental.

Con el nuevo cuadro tarifario, el valor orientativo para un vehículo menor pasó de 34.000 a 37.000 pesos. Para un chasis, el costo se elevó de 93.200 a 100.600 pesos, mientras que el cruce de un tráiler aumentó de 257.100 a 277.600 pesos. El transporte de carga peligrosa, por su parte, se incrementó de 657.300 a 709.700 pesos. La compañía aclaró que estos montos son referenciales y pueden variar diariamente según la cotización oficial del cambio, recomendando consultar las tarifas vigentes antes de viajar. (Agencia OPI Tierra del Fuego)