Reunión de autoridades municipales y provinciales por la seguridad de Comodoro Rivadavia

(OPI Chubut) – Con el objetivo de afianzar las políticas públicas y de seguridad ciudadana, en Comodoro Rivadavia se llevó a cabo una reunión multisectorial donde estuvieron representadas la municipalidad, el gobierno provincial y asociaciones vecinas del sud oeste de la ciudad petrolera.

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe; el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; la diputada nacional Ana Clara Romero; el diputado provincial Emanuel Fernández; el jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha; y vecinalistas de los barrio de la ciudad.

Las asociaciones y el municipio expusieron los problemas de seguridad que advierten y el Ministro de Seguridad provincial aseguró que el Estado está presente para colaborar y llevar adelante políticas públicas para reforzar la seguridad ciudadana.

Durante la reunión, los participantes abordaron los principales problemas vinculados a la seguridad en los barrios y coincidieron en la necesidad de sostener un trabajo coordinado entre las instituciones y la comunidad.

De esta manera se hizo un compromiso formal de colaboración entre las partes, para hacer más segura la pare sudoeste de la ciudad y proveer a la tranquilidad de los vecinos que se han visto sorprendido por robos y asaltos en los últimos tiempos. (Agencia OPI Chubut)