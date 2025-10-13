Desarticulan venta de estupefacientes en Río Gallegos

- Publicidad -

Mediante dos allanamientos efectuados por la Policía Federal Argentina se logró desarticular la venta de estupefacientes en Río Gallegos en una causa que investiga el Juzgado Federal de la capital santacruceña.

Los procedimientos se realizaron este fin de semana en una causa por infracción a la Ley 23.737 y a la Ley 22.415.

Tras cuatro meses de tareas de inteligencia criminal mediante ciberpatrullaje se detectó “un perfil en redes sociales dedicado a la venta de cigarrillos electrónicos (vapers) con contenido de THC y extractos de hongos, además de gomitas con THC”.

- Publicidad -

Los productos se comercializaban en una local ubicado en Comodoro Py 559 y según “registros fotográficos, fílmicos y averiguaciones discretas, se pudo comprobar la maniobra e identificar a los involucrados”.

Es el primer allanamiento de carácter cibernético y comercial vinculado a estupefacientes realizado por la División Unidad Operativa Federal Río Gallegos. (Agencia OPI Santa Cruz)