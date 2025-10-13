El dólar cae $60 y perfora el piso de los $1400 en el Banco Nación

- Publicidad -

El dólar inició la semana registrando una baja de $60 respecto al cierre anterior, al cotizar en las pizarras del Banco Nación a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, situándose por debajo del nivel de los $1400. Esta tendencia a la baja se replicó en el segmento mayorista, donde la divisa retrocedió $65 hasta alcanzar los $1.355, lo que representa su valor más bajo desde el 26 de septiembre.

En el ámbito de los dólares financieros, las cotizaciones también mostraron un comportamiento descendente. El denominado dólar MEP se ubicó en $1.422, mientras que el Contado con Liquidación operó en $1.450. Por su parte, en el mercado informal, el dólar “blue” se ofreció a $1.3695 y $1.415 para sus cotizaciones de compra y venta respectivamente, acompañando la dinámica del resto de los segmentos cambiarios.

La retracción en el valor de la divisa estadounidense no se limitó al mercado de contado, sino que tuvo un fuerte impacto en las expectativas futuras. Los contratos de dólar en los mercados de futuros registraron hundimientos de hasta un 6,6%, como fue el caso de las posiciones para enero del año 2026, que proyectan un valor de $1.515.

En el horizonte de tiempo más cercano, las proyecciones para el cierre del presente año también ajustaron a la baja. Según los valores de los contratos de futuros, el mercado estima que el valor del dólar se ubicará en $1.483 para fin de año, reflejando el cambio de escenario evidenciado en la apertura de la jornada. (Agencia OPI Santa Cruz)