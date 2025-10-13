Roch no se va de Tierra del Fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – En medio de crecientes especulaciones sobre el futuro de la explotación petrolera en la provincia, el fundador y principal accionista de la empresa Roch, ingeniero Ricardo Chacra, salió a desmentir categóricamente las versiones que indicaban una retirada de la compañía de sus áreas en Tierra del Fuego. Calificándolas de “información fallida o fake news”, Chacra no solo negó el abandono de las concesiones, sino que confirmó que la empresa se encuentra en plenas negociaciones con el gobierno provincial para extender su vínculo contractual, en una jugada que busca despejar la incertidumbre y reafirmar su posición estratégica en la región.

La intervención del empresario, realizada a través de Radio Provincia, se produce en un momento clave. La concesión actual de Roch vence en agosto de 2026, y según Chacra, el contrato contempla el derecho a una prórroga de diez años más, la cual es el eje central de las conversaciones en curso con el Ejecutivo fueguino. “Las conversaciones están avanzando y hay que tratar varios temas, como el plan de acción y cómo podemos mejorar las condiciones operativas”, detalló el accionista, estableciendo un marco de normalidad y continuidad en la relación comercial con la provincia, en abierto contraste con los rumores difundidos.

Como parte de esta ofensiva para controlar la narrativa, Chacra no se limitó a desmentir la retirada, sino que reforzó la apuesta de Roch a futuro, subrayando el potencial productivo de sus operaciones. El titular de la petrolera destacó que la compañía está detrás de “descubrimientos muy productivos como el área San Martín en Tierra del Fuego”. Este anuncio funciona como una clara señal al gobierno provincial sobre el valor que la empresa representa y el potencial de desarrollo que podría quedar truncado si no se alcanza un acuerdo para la extensión de la concesión, posicionando a Roch como un actor indispensable para la economía local. (Agencia OPI Tierra del Fuego)