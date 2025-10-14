Docentes sumaron otras 48 horas de paro

- Publicidad -

El Congreso Provincial de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió en El Calafate otras 48 horas de medida de fuerza a las 24 ya anunciadas para este martes en el marco del paro nacional dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Este miércoles 15 y jueves 16 habrá nuevas medidas de fuerza en reclamo de recomposición salarial y en rechazo a “la política de ajuste del Gobierno provincial”.

La resolución del congreso docente indica que el Consejo Provincial de Educación tomó la decisión de “eliminar 1.500 puestos de trabajo en el sistema educativo” ante el cierre de cargos y horas cátedra ante la caída de la matrícula de estudiantes en toda la provincia.

En el documento titulado “Todos juntos por una educación mejor” invitaron a la comunidad a adherirse a la protesta que se realizará en toda la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)