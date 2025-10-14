Habilitan la autovía a Madryn con fondos de una deuda a Nación

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador del Chubut, habilitó este martes un tramo de 57,65 kilómetros de la Autovía Trelew-Puerto Madryn en la Ruta Nacional Nº 3, una obra que según sus propias declaraciones se finalizó con recursos provinciales. El financiamiento de la obra, inconclusa por más de dos décadas, provendría de fondos que la provincia dejó de transferir al Estado Nacional en el marco de una disputa por una deuda de 250 mil millones de pesos correspondiente al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias. Esta decisión marca la primera vez en la historia, según Torres, que una ruta de jurisdicción nacional se completa íntegramente con presupuesto provincial.

Durante el acto, acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna, la diputada nacional Ana Clara Romero y los intendentes Gerardo Merino de Trelew y Gustavo Sastre de Puerto Madryn, Torres detalló el origen de los fondos. Afirmó que, en lugar de destinar el esfuerzo de los chubutenses a pagar “una deuda criminal atada a la inflación“, su administración decidió utilizar esos recursos para ejecutar las obras que la Nación “decidió abandonar“. El gobernador calificó la deuda como una “bomba financiera” y acusó al gobierno nacional de intentar “pisarnos la cabeza” para ejemplificar al resto de las provincias. La provincia, según relató, se defendió judicialmente y obtuvo un fallo favorable en una disputa que enmarcó como una defensa del federalismo.

El mandatario provincial profundizó su crítica al modelo de distribución de recursos, argumentando que la discusión de fondo es sobre el destino de las divisas que genera la provincia. Sostuvo que “de cada 100 que generamos como provincia, vuelven apenas 40“, y que “el 70% de la presión fiscal que ahoga a la producción y al trabajo no es provincial ni municipal, sino nacional“. Torres acusó a los sucesivos gobiernos nacionales de “quemar” los recursos provinciales en la “timba financiera“, en contraposición a las necesidades de infraestructura de la región. La finalización de la obra, ejecutada por la empresa Semisa Infraestructura S.A. a través de la Administración de Vialidad Provincial, se presenta así como un acto de redireccionamiento de fondos frente a lo que describió como un centralismo fiscal.

- Publicidad -

El historial económico de la autovía fue otro de los ejes del discurso del gobernador. Torres la definió como un “paradigma de la corrupción“, asegurando que “es la única ruta de la Argentina que se pagó literalmente cinco veces sin que se hubiera terminado“. Atribuyó estas fallas a “empresarios prebendarios y ‘amigos’ del poder de turno” que abandonaron las obras sin consecuencias. Esta perspectiva fue complementada por Lorena Torroija, representante de la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, quien habló de “20 años de desidia, de abandono y postergaciones” y del costo humano de la parálisis del proyecto. El intendente de Trelew, Gerardo Merino, y su par de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, coincidieron en que la obra demuestra que con “decisión política” los proyectos pueden concretarse, solucionando un punto de alta peligrosidad vial. (Agencia OPI Chubut)