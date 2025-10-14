Imputan a un hombre en una investigación por sextorsión

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La jueza de garantías de Comodoro Rivadavia, Eve Ponce inició una investigación en una causa por sextorsión donde se encuentran involucrados detenidos en el Instituto Penitenciario Provincia (IPP), allegados y familiares ubicados en las ciudades de Trelew y Puerto Madryn.

El nuevo imputado ejercía el rol de “mula o puente” para hacer circular el dinero mal habido por cuentas bancarias y de Mercado Pago.

Según la investigación la modalidad implicaba obtener fotos y videos íntimos de las víctimas para luego extorsionarlos y pedirles dinero.

La investigación se encuentra avanzada con allanamientos y secuestros de teléfonos celulares, y varias personas imputadas en una causa a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito del Ministerio Público Fiscal del Chubut.

El nuevo imputado está identificado como M.A. y habría girado fondos por 9,9 millones de pesos, por lo que la justicia considera que podría integrar una asociación ilícita, además de partícipe secundario del delito de extorsión. (Agencia OPI Chubut)