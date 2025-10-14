Inflación de septiembre fue 2,1% impulsada por tarifas y servicios

- Publicidad -

La inflación se aceleró en septiembre y alcanzó el 2,1%, volviendo a ubicarse por encima del 2% por primera vez desde abril, cuando había registrado un 2,8%. El dato fue informado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que detalló que el alza fue impulsada principalmente por el aumento en precios regulados, con rubros clave para la clase media superando el 3%. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula así una suba del 22% en los primeros nueve meses del año y alcanza el 31,8% en la variación de los últimos doce meses.

El informe oficial destaca que la división de mayor incremento mensual fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con un 3,1%, a causa de las subas en las tarifas de servicios públicos. Otros rubros que también superaron el 3% fueron los alquileres y la educación, servicios que, según el texto fuente, son consumidos de forma clave por la clase media, identificada como el sector más golpeado por las políticas aplicadas por la administración de Javier Milei desde diciembre de 2023. A nivel de categorías, los precios Regulados lideraron el aumento con un 2,6%, seguidos por los Estacionales con un 2,2% y el IPC núcleo con un 1,9%.

El contexto económico de septiembre estuvo marcado por una alta volatilidad cambiaria tras el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza (LLA) sufrió una derrota frente al peronismo kirchnerista. Esta situación generó temores sobre un posible traspaso del alza del dólar oficial a los precios, un escenario que finalmente no se materializó en su totalidad. El propio análisis de los datos sugiere que esto ocurrió en un marco de marcada retracción del consumo y una desaceleración del crecimiento económico.

En el detalle por divisiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la de mayor incidencia en casi todas las regiones del país, con la excepción de la Patagonia, donde el rubro de Transporte tuvo el mayor impacto. En el extremo opuesto, las divisiones con menores variaciones mensuales fueron Recreación y cultura, con un 1,3%, y Restaurantes y hoteles, con un 1,1%, lo que podría ser un indicador de la contracción en el gasto de los consumidores en esos sectores. Por su parte, las canastas básica y alimentaria registraron una suba del 1,4% en el mes.

Con estos incrementos, el costo de las canastas que mide el INDEC alcanzó nuevas cifras. Un hogar compuesto por cuatro integrantes necesitó ingresos por $527.736 para cubrir exclusivamente sus necesidades alimentarias y no caer por debajo de la línea de indigencia. Si a esa misma estructura familiar se le suman los costos de servicios básicos, el monto necesario para superar la línea de pobreza ascendió a $1.176.852 durante el mes de septiembre. (Agencia OPI Santa Cruz)