La Justicia cierra la causa Leonelli con un duro fallo contra la jueza

(OPI TdF) – La Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur ha puesto un punto final contundente a una de las causas de mayor resonancia institucional dentro del Poder Judicial de Tierra del Fuego, al dictar el sobreseimiento definitivo del juez Andrés Leonelli y emitir una severa advertencia a la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo por su manejo del proceso. El fallo, resuelto por mayoría con los votos de los camaristas Aníbal Acosta y Sergio Pepe, revoca una decisión previa de Barrionuevo y establece la inexistencia de delito en la acusación contra Leonelli por tenencia de imágenes de contenido sexual infantil.

La investigación y una pericia informática clave demostraron que la conducta atribuida a Leonelli “no encuadra en ninguna figura penal”. Los archivos en cuestión formaban parte de material de trabajo de una antigua causa penal en la que el magistrado había intervenido, y fueron copiados a un servicio de almacenamiento en la nube de manera automática durante un respaldo de su computadora laboral, sin que jamás fueran compartidos o difundidos. Con esta evidencia, la propia fiscalía había solicitado el cierre de la causa, un requerimiento que, sin embargo, fue desestimado por la jueza Barrionuevo, quien optó por archivar las actuaciones en lugar de dictar un sobreseimiento.

En sus fundamentos, los jueces de la Cámara calificaron la decisión de Barrionuevo como contradictoria e insuficiente, señalando que el archivo no garantizaba la reparación del honor del imputado. El juez Acosta fue explícito al afirmar que el proceso debía concluir con el sobreseimiento para alcanzar el efecto de cosa juzgada, ya que la investigación había llegado a una “certeza negativa absoluta” sobre la comisión de un delito. Mantener la causa en un estado de latencia, argumentó, resultaba incompatible con los derechos constitucionales del juez investigado.

El fallo escaló más allá de lo técnico y apuntó directamente a la conducta procesal y a las manifestaciones personales de Barrionuevo. La Cámara la exhortó formalmente a actuar con “dignidad y decoro”, calificando de “poco ortodoxo” que incluyera en su resolución apreciaciones subjetivas contra Leonelli y el doctor Gustavo Ariznavarreta, a quienes acusó de “intentos de amedrentamiento” y de sentir “aversión hacia su persona”. Para el tribunal, estas afirmaciones carecen de sustento y lesionan la dignidad judicial. Asimismo, el juez Pepe criticó las “demoras injustificadas” en la pericia informática, responsabilizando a la jueza de la instrucción por no haberla agilizado “pese a la insistencia de la defensa“. Finalmente, el sobreseimiento pleno de Leonelli incluyó la declaración expresa de que el proceso “no afectó su buen nombre y honor”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)