Vidal encabezó el control para que se cumpla la ley 90/10 de empleo santacruceño

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal participó este lunes de un operativo de control de ingresos de trabajadores a las áreas de producción para que las empresas cumplan con la ley 90/10 que exige contratar al 90% del personal radicado en la provincia.

Vidal participó de un operativo de control vehicular en el acceso norte de la provincia en cercanías de Caleta Olivia y verificar si las empresas que se desempeñan en explotaciones mineras y de hidrocarburos cumplen con la legislación.

“Esto había que hacerlo hace mucho tiempo. Lamentablemente no se hizo” dijo Vidal quien consideró que el objetivo es revertir años de incumplimiento y falta de fiscalización que afectaron el desarrollo económico y laboral local.

El gobernador sostuvo que “muchas empresas manipularon los registros y validaron domicilios falsos o temporales para evadir la normativa”.

Vidal señaló que las empresas, especialmente las mineras, “enviaban informes al Ministerio de Trabajo con datos falsos sobre domicilios y cantidad de empleados locales. En muchos casos figuraban 20 o 30 trabajadores en un mismo domicilio, y eso no era real”.

El control fue coordinado de manera conjunta por los ministerios de Trabajo, Seguridad, Transporte, la Secretaría de Estado de Desarrollo y la Policía Provincial y se extenderá por 30 a 35 días.

Incluirá puntos estratégicos como los aeropuertos provinciales, terminales y accesos a los principales yacimientos petroleros y mineros de todo el territorio santacruceño.

“Si no revertimos esta matriz productiva, vamos a seguir siendo una provincia rica en recursos, pero sin beneficios para nuestra gente” añadió Vidal e informó que el sector petrolero tendrá un impulso importante a partir del 20 de octubre, donde se abrirán los sobres de la licitación pública para la explotación de yacimientos maduros. (Agencia OPI Santa Cruz)