Vidal encabezó el control para que se cumpla la ley 90/10 de empleo santacruceño

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal participó este lunes de un operativo de control de ingresos de trabajadores a las áreas de producción para que las empresas cumplan con la ley 90/10 que exige contratar al 90% del personal radicado en la provincia.
Vidal participó de un operativo de control vehicular en el acceso norte de la provincia en cercanías de Caleta Olivia y verificar si las empresas que se desempeñan en explotaciones mineras y de hidrocarburos cumplen con la legislación.
“Esto había que hacerlo hace mucho tiempo. Lamentablemente no se hizo” dijo Vidal quien consideró que el objetivo es revertir años de incumplimiento y falta de fiscalización que afectaron el desarrollo económico y laboral local.
El gobernador sostuvo que “muchas empresas manipularon los registros y validaron domicilios falsos o temporales para evadir la normativa”.
Vidal señaló que las empresas, especialmente las mineras, “enviaban informes al Ministerio de Trabajo con datos falsos sobre domicilios y cantidad de empleados locales. En muchos casos figuraban 20 o 30 trabajadores en un mismo domicilio, y eso no era real”.
El control fue coordinado de manera conjunta por los ministerios de Trabajo, Seguridad, Transporte, la Secretaría de Estado de Desarrollo y la Policía Provincial y se extenderá por 30 a 35 días.
Incluirá puntos estratégicos como los aeropuertos provinciales, terminales y accesos a los principales yacimientos petroleros y mineros de todo el territorio santacruceño.
“Si no revertimos esta matriz productiva, vamos a seguir siendo una provincia rica en recursos, pero sin beneficios para nuestra gente” añadió Vidal e informó que el sector petrolero tendrá un impulso importante a partir del 20 de octubre, donde se abrirán los sobres de la licitación pública para la explotación de yacimientos maduros. (Agencia OPI Santa Cruz)
hlaaaa. ”’???????????????, VIDAL. CONTROLANDOOO, Y QUE PASAAAA CON LOS 6000 MIL PETROLEROSSSS DESPEDIDOSSS, NO ERA QUE NINGUN PETROLERO VA SER DESPEDIDO, AL FINAL. HUMOOO, HUMOOOO , CONTROL 2 , 3 DIAS Y CHAUUUU, CHAUUU, 6000 DESPIDOSSSSSSSSS VIDALLLLL.. QUE PASOOOOO
¿Y si los santacruceños no califican para los puestos qué hacen las empresas? ¿Los tienen que emplear igual?
Cuales son NyC?
juajau jauau, es una burrada lo que esta haciendo…. esta desesperado.. se le viene la noche.. a alvarez no lo vota ni su familia…. estan destruyendo santa cruz estos mafiosos .. vidal mentiroso y mafioso…. estas buscando blindaje legal para no caer en cana despues del 2027.. se hicieron millonarios los sindigarkas.. se cagaron en 6000 familias para poner a sus socios empresarios … son de lo peor.. se va a descrubrir todo y van a caer en cana por corruptos y mafiosos