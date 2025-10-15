Balearon una oficina judicial en Comodoro Rivadavia: 7 detenidos

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un grupo de personas atacó a tiros una sede judicial en Comodoro Rivadavia, este jueves por la mañana y tras el violento hecho, la policía de Chubut desplegó un amplio operativo de rastrillaje que finalizó con la detención de 7 personas.

El tiroteo se registró alrededor de las 08:15 horas del martes donde atacaron la oficina judicial ubicada sobre la avenida Portugal con al menos 10 disparos y estaría vinculado a la realización de una audiencia judicial por homicidio.

Según las primeras informaciones identificaron a integrantes de dos familias vinculadas con diferentes antecedentes penales de apellido Vera y Nieves.

- Publicidad -

Un policía dio aviso del ataque y tras un procedimiento se detuvo al menos a siete personas que circulaban en una camioneta Toyota.

En la persecución policial lograron la captura de seis hombres y una mujer en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

El jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha indicó que hubo una rápida respuesta policial y “vamos a pedir a la justicia que actúe con todo el rigor que merece la situación”.

Durante el operativo “se realizó un palpado superficial y fueron trasladados a la dependencia. Se secuestró un revólver y dos armas de grueso calibre”. (Agencia OPI Chubut)