(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno de Santa Cruz, a través de Fomicruz, anunció inversiones de 1.200 millones de dólares en los próximos seis años para reactivar las diez áreas petroleras que YPF le abandonó en zona norte.

En base a lo proyectado, la provincia busca licitar las áreas y espera que las empresas interesadas presenten los proyectos de inversión por 1.200 millones de dólares, buscando revitalizar estos 10 yacimiento y la producción, que prácticamente ha disminuido a valores históricos en la provincia. El 20 de octubre se conocerán las ofertas.

El mecanismo se inicia en Fomicruz que en UTE con otras empresas acuerdan para explotar yacimientos de petróleo y gas. A través de estas Unión Transitorias de Empresas, la minera estatal participa en la exploración y extracción en diversas áreas, como en las cuencas del Golfo San Jorge y Austral.

Un discurso donde no dan los números

El gobierno provincial ha publicitado con bombos y platillos que entre 2025 y 2031 prevé una inversión de 1.200 millones de dólares, para afectar a la producción petrolera en zona norte y así presentado el programa resulta atractivo, pero rápidamente pierde esa fuerza esperanzadora que otorgan los números manipulados por razones estrictamente políticas, cuando se pone bajo análisis esta inversión, como hicimos nosotros, los tiempos en las que se extiende, los costos emergente de los procesos y la afectación de esos recursos en forma individual por parte de las empresas que estén involucradas en la explotación de las 10 áreas hidrocarburíferas de zona norte.

El plan de inversión de Fomicruz de 1.200 millones de dólares en seis años, reduce esa cifra a un promedio anual de 200 millones de dólares.

Histórica caída de la producción petrolera en Santa Cruz entre el 2016 y 2025 y una proyección de inversión a 6 años (2025/2031) que parece un chiste

Esa inversión es para 10 áreas en todo el año, es decir que los 200 millones dividido por los 12 meses de un año da un total aproximado de 16,6 millones de dólares por mes cifra que debemos dividirla por 10 áreas.

En este punto llegamos a la conclusión que cada una de las 10 empresas tendrá disponible 1,6 millones de dólares mensuales, lo cual es absolutamente irrisorio, teniendo en cuenta la magnitud de las inversiones que demanda la industria petrolera donde los costos operativos son muy altos y de la inversión mensual que aquí hablamos es ínfima, casi inexistente.

Digamos a modo de ejemplo que un pozo terminado y en producción de explotación convencional, demanda una inversión/costo final de entre 12 y 15 millones de dólares. Un pozo no convencional, como los de Vaca Muerta o los que se habilitarán en Palermo Aike, demandan una inversión de entre 45 y 50 millones de dólares antes de empezar a producir.

Los comparativos históricos

El gráfico que incluímos en este informe, ilustra la evolución de la inversión anual en dólares de YPF en la provincia de Santa Cruz entre 2012 y junio de 2025, contextualizándola según las gestiones políticas nacionales y provinciales. Además, presenta una proyección de inversión para el período 2026-2031. El cuadro vincula directamente los niveles de inversión con la situación socioeconómica de la provincia en las distintas etapas.

Etapa de Alta Inversión (2012-2015)

Tal como se desprende del análisis del gráfico, durante la presidencia de Cristina Fernández y la gobernación de Daniel Peralta, la inversión se mantuvo en sus niveles más altos del período analizado, con cifras como los 790 millones de dólares en 2014. El gráfico que mostramos asocia explícitamente esta etapa con consecuencias positivas, indicando “Plena ocupación” y “10,000 Trabajadores”.

Inicio del Declive (2016-2019)

Con el comienzo de la presidencia de Mauricio Macri y la gobernación de Alicia Kirchner, la inversión sufrió una caída drástica y sostenida. Pasó de 594 millones de dólares en 2016 a 267 millones en 2019.

En esta parte el gráfico describe este período con un fuerte impacto negativo: “Paros – corte de rutas-baja de equipos-despidos de a miles, cierre de empresas, caída de regalías y baja producción“.

Consolidación de la Baja Inversión (2020-2023)

La tendencia a la baja, de acuerdo a los datos estadísticos consultados, se agudizó durante la presidencia de Alberto Fernández y la gobernación de Alicia Kirchner. La inversión alcanzó su punto más bajo en 2020 con solo 119 millones de dólares.

Aquí las anotaciones para esta fase refuerzan el deterioro económico y social, señalando “5000 despidos, cierre empresas y baja de producción“.

Transición y Mínimos (2024-2025)

Bajo la presidencia de Javier Milei y la gobernación de Claudio Vidal, la inversión se mantiene (actualmente) en niveles muy bajos. Se registran 253 millones en 2024 y una cifra marcadamente reducida de 17 millones para junio de 2025 , situándose muy por debajo de la línea de corte de 200 millones de dólares que el propio gráfico establece como referencia con una línea verde que atraviesa a todos los años que acá se analizan.

Totales y Proyección Futura

De acuerdo a gráfico construido con datos oficiales de producción, el total invertido por YPF en el período 2019-2025 suma 1.914 millones de dólares.

De cara al futuro, el gráfico plantea un cambio de paradigma. Y acá vamos al principio de la nota donde consta que a partir de 2026, una Fomicruz en UTE se compromete a realizar inversiones anuales constantes de 200 millones de dólares hasta el año 2031. Esta propuesta suma un total de 1.200 millones de dólares para ese sexenio.

Las voces que cuestionan al gobierno provincial por el manejo de los recursos petroleros en Santa Cruz advierten que Fomicruz y las empresas que conforman una UTE con la minera provincial, estarían tras el negocio de levantar las áreas para después venderlas y hacer millonarios negocios con “el pase de mano”, como ya ocurrió con otras empresas petroleras, incluyendo CGC.

El tema está planteado; ahora solo resta comprobar si la realidad confirma éste análisis y nuestro enfoque sobre lo que ocurrirá, en base a la experiencia adquirida de observar situaciones similares en el pasado y advertir el comportamiento de los gobiernos, el uso político de estas crisis y los negocios que “siempre” se ciernen tras estas decisiones gubernamentales. (Agencia OPI Santa Cruz)