La Libertad no Avanza. Más estúpidos no pueden ser…

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Y la culpa de la exacerbación de los ánimos públicos con lo cual los libertarios le escriban la partitura de campaña al kirchnerismo, la tiene Javier Milei.

El presidente que se cree un personaje disruptivo las 24 horas, ha bajado una línea político-ideológica bastante peligrosa y absurda que sus baldosas militontas quienes copian y pegan, tratando de emular sus conductas irascibles, irrespetuosas y psiquiátricas en las redes sociales, en declaraciones públicas y en la calle, entre la gente, cometiendo, sin duda, el peor error: creer que hacer lo que hace Milei es identificarse con el presidente y lo que generan, en realidad, es transformarse en piantavotos de un partido que de pronto se encontró con el triunfo electoral y nunca relacionó ese “éxito” con las ayudas que recibió en el Congreso y nunca entendió que el 56% de los votos no son genuinos sino proviene del hartazgo de la gente contra el kirchnerismo, al cual el propio Miley y su partido, hacen todo lo posible por devolvernos.

El fin de semana un puntero libertario de Quilmes atacó a golpes a una mujer que se manifestaba contra el gobierno de Javier Milei en el marco de la recorrida de campaña de Diego Santilli.

- Publicidad -

Se trató de Juan Carlos Gil, un abogado que encabezó la lista local de La Libertad Avanza en septiembre pasado dirigente del armado UNIR, que lideraba Alberto Asseff y luego saltó a la LLA.

“Te voy a cagar a trompadas, andate a Cuba hija de puta“, le grita Gil en el video donde lo muestra pegándole una cachetada que le da vuelta la cara y sacude su cabello, mientras trataban de separarlo de la mujer agredida a la que le seguía gritando “La concha de tu madre, zurdo, ándate a Venezuela pelotuda, hija de puta”.

No se puede entender cuál es la estrategia que tiene el partido oficialista en materia de campaña, llevando adelante acciones de agresión, insultos y una posición irracional ante aquellos opositores, críticos y detractores que los enfrentan con sus ideas o con sus propias corruptelas.

Si nos remitimos a la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, encontramos que LLA está personificada por un hombre gris, mal funcionario nacional, corrupto, como resultan sus propias acciones y denuncias del personal del PAMI, que dice cualquier estupidez con tal de aparecer en algún medio que sueña con la pauta, en caso de que pueda entrar como legislador, cosa que está absolutamente apartado de la realidad.

Jairo Guzmán, intenta imitar a su patrón, insultando, denigrando y opinando de lo que no sabe; el punto es marcar la diferencia. Y no estamos lejos que en cualquier momento estos piantavotos del gobierno nacional en Santa Cruz, haga algo similar a lo que hizo Gil en Quilmes. Y esto es propio de aquellos que no tienen timming político, son improvisados, soberbios y se creen disruptivos, cuando en verdad le hacen culto a la estupidez que no pueden superar. (Agencia OPI Santa Cruz)