El gobierno descubrió lo que en OPI venimos refrendando con datos hace más de 15 años

(Por: Rubén Lasagno) – El Gobernador Claudio Vidal a dos años de mandato, descubrió que unos 1.200 trabajadores mineros de Santa Cruz son foráneos.

Todos los años que Vidal se desempeñó como Secretario General de Petroleros Privados, otro nicho de trabajadores foráneo en la provincia o mientras hacía política al lado del Secretario General de AOMA Javier Castro, nunca se enteró que la mano de obra local en la minería (que incluye el petróleo) estaba excluida de los proyectos mineros. OPI lo viene diciendo desde hace más de 15 años cuando en cada informe escrito o en video, realizado inclusive en las propias mineras, dábamos cuenta de que nunca se respetó el 70/30 y que los argumentos de los gerentes de las empresas es que el santacruceño (culturalmente) no quiere trabajar en la minería.

Este controvertido argumento fue sostenido y fomentado por todos, incluyendo el propio sindicato al cual pertenecía Vidal. Tras su entrada en política y durante su campaña asociada al kirchnerismos, tampoco lo recordó y a casi dos años reflotó el tema con un proyecto que lleva el porcentaje de 70 a 90% (del 70/30 al 90/10) y entonces, para sostener en plena campaña a Daniel Álvarez, Vidal, sabiendo expresamente que nunca será de aplicabilidad, enarbola un discurso falaz alrededor de un tema que es en si mismo una falsa premisa: nunca habrá posibilidad de que en minería el 90% de la mano de obra pueda ser “local”, como ni siquiera lo pudo ser con el 70/30.

Entonces ¿Por qué el gobierno sigue insistiendo con este tema y sus diputados reafirman la propuesta sabiendo de antemano que es impracticable?, por simples razones políticas y de campaña, tratando de generar esperanzas y proactividad gubernamental. No entenderlo así es volver a cometer los mismos errores que se cometieron durante los discursos de Alicia Kirchner, cuando con énfasis nos contaban públicamente que la aplicación del 70/30 resolvía un problema social-laboral de la provincia. Todo falso y así lo sigue siendo. (Agencia OPI Santa Cruz)