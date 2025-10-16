En medio de tensión cambiaria el gobierno descarta una devaluación

- Publicidad -

El Ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó una devaluación del peso como mecanismo para obtener competitividad en un contexto de tensión cambiaria y apuestas del mercado financiero contra la moneda local. En su lugar, el jefe del Palacio de Hacienda anunció que el gobierno avanzará con reformas en el ámbito laboral y tributario como las herramientas para alcanzar dicho objetivo, al tiempo que afirmó una recuperación en los salarios reales y la estabilización de la macroeconomía.

Caputo calificó como “casi arcaico” el criterio de que la competitividad de Argentina dependa de una moneda débil y sostuvo que ese camino ya no debe ser considerado. A pesar de reconocer una coyuntura volátil, el ministro aseguró que el país se encuentra en un modelo económico más previsible, habiendo logrado tanto el equilibrio fiscal, un hito que según él no se conseguía en casi un centenar de años, como el equilibrio monetario. En este marco, valoró la baja de la inflación y proyectó su convergencia a niveles internacionales en los próximos meses.

El funcionario también declaró que el gobierno está viendo “una recuperación de los salarios reales”, un camino que considera beneficioso para todos los argentinos. Con esta base, Caputo adelantó lo que denominó una “segunda etapa” de la gestión, centrada en “reformas de segunda generación“. La primera de ellas es una reforma laboral, calificada como “fundamental” para sustituir un régimen que describió como “arcaico, rígido e imprevisible” y con la cual se busca promover un sistema más ágil y dinámico para terminar con “la industria del juicio, que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos”.

Complementariamente, el ministro anunció una futura reforma tributaria que buscará la eliminación y baja de impuestos, además de una simplificación del régimen actual. Esta propuesta incluirá también “incentivos para desarrollar el ahorro interno“. Caputo reconoció que la transición desde una economía cerrada hacia una abierta a la competencia y la inversión representa un desafío, pero lo enmarcó como un paso necesario para “lograr construir un nuevo país“. (Agencia OPI Santa Cruz)