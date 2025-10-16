Fiscales exigen ejecutar el decomiso de bienes a Cristina Kirchner

- Publicidad -

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron nuevamente al Tribunal Oral Federal 2 que proceda con la ejecución del decomiso de bienes contra la ex presidenta Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad. La solicitud se produjo en respuesta a los planteos presentados por los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia Kirchner, quienes se oponen a que se embarguen propiedades que les fueron cedidas por su madre.

La sentencia firme del caso establece una condena de seis años de prisión para Cristina Kirchner por administración fraudulenta y ordena un decomiso solidario entre todos los responsables, cuyo monto actualizado asciende a 685 mil millones de pesos. Ante la resistencia, los fiscales instaron al tribunal a iniciar el proceso, contemplando incluso el remate de los bienes si fuera necesario para cumplir con lo dictaminado por la justicia.

En su escrito, Luciani y Mola sostuvieron que la oposición de los hijos de la ex presidenta al decomiso de departamentos en complejos del sur del país no se fundamenta en una supuesta participación de ellos en los hechos investigados. Por el contrario, argumentaron que dichos bienes deben ser alcanzados por la medida debido a que Cristina Kirchner se los transfirió en marzo de 2016, fecha en que, según los fiscales, “el fraude ya estaba consumado“, y por lo tanto, entran en el lapso temporal fijado por el tribunal para el rastreo de activos, que abarca de 2003 a 2015.

- Publicidad -

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Fabián Basso, integrantes del tribunal, decidieron dar vista a las defensas de todos los condenados antes de tomar una decisión sobre el pedido de la fiscalía. Luciani y Mola calificaron la postura de los condenados como “una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley“, al resistirse a “devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años“. (Agencia OPI Santa Cruz)