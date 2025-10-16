Intendente de Río Grande anunció baja impositiva en 2026

- Publicidad -

(OPI TdF) – El intendente de Río Grande, Martín Pérez anticipó que la comuna tiene previsto realizar una baja de impuestos para el calendario 2026, cuya medida permitirá “acompañar la caída del poder adquisitivo de los vecinos”.

Así figurará en el proyecto de presupuesto 2026 donde anticipó que habrá una “disminución importante en la carga impositiva” a los contribuyentes de Río Grande.

“Presentamos nuestro presupuesto y tomamos la decisión de bajar la carga impositiva a nuestros vecinos. El año que viene los vecinos de Río Grande van a sentir una disminución importante en la carga impositiva y vamos a hacer un esfuerzo porque los servicios los vamos a seguir sosteniendo. Comprendemos las dificultades que todos tenemos que atravesar y vamos generando alternativas para la generación del empleo”, dijo Pérez.

- Publicidad -

El intendente añadió que Río Grande tuvo “un 30% de caída de los ingresos que recibe y en su gran mayoría son recursos de origen nacional”, a lo que sumó “la caída de los programas nacionales que atendían determinadas situaciones sociales”.

Pérez reiteró que el giro de fondos “se cortó y en nombre de la motosierra el Gobierno nacional decidió frenar absolutamente todos los programas que tenían incidencia directa en el bienestar de nuestra gente. A eso hay que sumarle la paralización total de la obra pública, que es un motor de desarrollo y generaba empleo en nuestra ciudad”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)