Búsqueda en Comodoro: Suman drones y aviones para hallar a la pareja

(OPI Chubut) – El Gobierno de Chubut, informó la ampliación del operativo de búsqueda para localizar a Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, la pareja residente en Comodoro Rivadavia cuyo paradero se desconoce. La operación, a cargo de la Policía del Chubut, ha intensificado los rastrillajes por tierra, aire y mar, incorporando nuevos recursos tecnológicos y personal de distintas dependencias.

Desde las primeras horas de este viernes, se sumó al operativo un equipo de Protección Ciudadana proveniente de Rawson, que aportó una camioneta y drones para el relevamiento aéreo. Este equipo tiene como objetivo recorrer el tramo de la Ruta Provincial N°1 entre Camarones y Caleta Córdova. La búsqueda se concentra en esta área geográfica específica, fundamentada en evidencia técnica y registros visuales.

El subcomisario Patricio Fabián Rojas, jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, detalló que el Aeroclub de la ciudad petrolera colabora activamente con dos de sus aeronaves para realizar vuelos de observación sobre la zona de interés. Adicionalmente, se ha cursado una solicitud formal a la Prefectura Naval Argentina para que efectúe rastrillajes marítimos en la franja costera que se extiende entre Caleta Córdova y el Rancho Visser.

La insistencia de los investigadores en este sector se basa en una secuencia de imágenes captadas por cámaras de seguridad el pasado sábado 11 de octubre. A las 09:31 horas, el vehículo de la pareja fue registrado saliendo de su domicilio. A las 09:33 horas, se lo observa en la rotonda de las rutas 3 y 39, continuando en dirección al Aeropuerto. La secuencia continúa a las 09:42 horas en la intersección de la Avenida Alejandro Maíz y Suboficial Amarzza, siendo la última imagen captada a las 09:50 horas en Punta Novales, a la salida de Caleta Córdova, sin que se haya registrado su posterior regreso.

Este registro fílmico se complementa con el análisis de las antenas de telefonía celular, que indican que la última señal emitida por el teléfono de Morales impactó en la zona de Caleta Córdova. Conforme al parte oficial, de no obtenerse novedades inmediatas, los trabajos de rastrillaje terrestre continuarán durante la tarde, utilizando vehículos para recorrer los caminos alternativos de la región. (Agencia OPI Chubut)