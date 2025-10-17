Chubut subasta bienes de la corrupción para financiar obras públicas

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres, presentó en Comodoro Rivadavia un lote de bienes recuperados de causas de corrupción y narcotráfico que serán subastados para financiar obras públicas. La iniciativa se enmarca en la Ley de Extinción de Dominio, sancionada por la Legislatura provincial, y busca destinar los fondos obtenidos en una primera etapa a obras pluviales para la ciudad petrolera. Entre los activos exhibidos se encontraban vehículos de alta gama, maquinaria vial y se hizo referencia a inmuebles, todos pertenecientes a exfuncionarios condenados por delitos contra la administración pública y a personas vinculadas al crimen organizado.

Durante el acto, del que participaron los ministros de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, y de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, junto a la Plana Mayor de la Policía, Torres afirmó que la medida marca un antes y un después en la provincia. “Lo que buscamos es devolverle a la ciudadanía algo de todo lo que nos robaron“, declaró el mandatario. Puso como ejemplo una máquina valuada en más de 400 millones de pesos que ahora se destinará a Vialidad Provincial, señalando que el costo real de la corrupción se traduce en fondos que podrían haber sido invertidos en escuelas u otras infraestructuras críticas.

El gobernador hizo referencia directa a casos emblemáticos de corrupción al recordar la autovía Trelew – Puerto Madryn, una obra que según él “se pagó cinco veces“. Torres remarcó que las condenas no son una opinión suya sino de la Justicia, y afirmó que “los que se robaron esa ruta hoy están presos o procesados, y los que se robaron estos vehículos, hoy están presos“. Aseguró que este es el primero de varios remates planificados para que “lo que se robaron, vuelva al servicio de todos los chubutenses“, y criticó a quienes, habiendo participado en actos ilícitos, hoy se muestran como “paladines de la Justicia“.



Por su parte, el ministro Héctor Iturrioz contrastó la acción del gobierno con la de quienes “se sacan fotos con los delincuentes“, al afirmar que “nosotros les sacamos a estos los bienes, y los rematamos en beneficio de la ciudadanía“. En la misma línea, el ministro Eraso Parodi calificó el evento como un momento “bisagra” para una provincia acostumbrada “a la impunidad y a que les robaran la esperanza“. Subrayó que la decisión de aplicar la ley es una política de Estado para revertir una etapa de la historia provincial marcada por el descrédito de las instituciones públicas. (Agencia OPI Chubut)