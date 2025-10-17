Venezuela activa defensa ante despliegue militar de Estados Unidos

- Publicidad -

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, declaró que el país se defenderá ante una eventual agresión militar de Estados Unidos, en un contexto marcado por ejercicios militares en el estado fronterizo de Táchira y la juramentación de fuerzas campesinas en La Guaira. Esta movilización responde a un creciente despliegue militar estadounidense en El Caribe, acompañado de acusaciones contra autoridades venezolanas por su presunta vinculación con organizaciones delictivas.

Durante la juramentación de más de 400 integrantes de la Fuerza Campesina Bolivariana en Carayaca, estado La Guaira, Cabello advirtió que su país no se rendirá. “Quien ose poner un pie en estos espacios sagrados se va a encontrar con un pueblo dispuesto a defender la patria”, afirmó el también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz. En el mismo acto, aseguró que “lo que no han podido hacer por las buenas, intentarán hacerlo por las malas, pero serán derrotados”.

De forma simultánea, en el estado andino de Táchira se desplegó el ejercicio “Independencia 200”, una operación que movilizó a más de 17.000 personas entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y organizaciones comunitarias. El general Michell Valladares, comandante de la Zona de Defensa Integral de Táchira, informó que el despliegue incluyó patrullajes en áreas fronterizas y la protección de infraestructuras estratégicas, con el objetivo de garantizar “el orden interno y la vigilancia permanente de los puentes internacionales”.

- Publicidad -

El discurso de defensa y la articulación cívico-militar fueron reforzados a nivel regional. El gobernador de La Guaira, José Terán, subrayó el compromiso del campesinado tanto en la producción de alimentos como en la defensa armada del territorio, expresando que “el pueblo agricultor ha demostrado su lealtad organizándose para resistir las adversidades y proteger la soberanía”. En Táchira, las autoridades locales también destacaron la articulación de las bases populares en las tareas de resguardo territorial. (Agencia OPI Santa Cruz)