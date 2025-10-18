Grave caso de abuso intrafamiliar ante el Tribunal de Juicio

- Publicidad -

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de esta ciudad se prepara para iniciar el próximo lunes un debate oral y no público centrado en un grave caso de abuso intrafamiliar. Un sujeto de 35 años llega a juicio acusado por los delitos de abuso sexual agravado reiterado y corrupción de menores agravado, siendo la víctima su propia hermana biológica. Los hechos imputados, según el requerimiento de elevación a juicio, habrían ocurrido durante una década, extendiéndose entre los años 2008 y 2018.

La acusación fiscal detalla que los abusos comenzaron cuando la víctima tenía apenas 5 o 6 años y se prolongaron hasta sus 16. Los hechos habrían tenido lugar en un número indeterminado de oportunidades, ocurriendo tanto en el domicilio que compartían como en el interior de un vehículo. El expediente describe que los abusos consistieron en tocamientos en las partes íntimas de la menor, así como acceso carnal en, al menos, cinco oportunidades confirmadas.

El juicio, que se desarrollará a puertas cerradas para resguardar a la víctima, contará con la declaración de cinco testigos. El Tribunal de Juicio estará presidido por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, e integrado por los vocales Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. La defensa del imputado, por su parte, estará a cargo de un Defensor Público oficial.

Un elemento procesal destacado del debate es la conformación de la parte acusadora. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el Dr. Eduardo Urquiza, quien ostenta el cargo de Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia. La intervención directa de un fiscal de la máxima instancia provincial en un juicio de tribunal oral es atípica y subraya la gravedad institucional que la cúpula del Ministerio Público Fiscal le asigna a este caso, que implica una década de presuntos delitos aberrantes en el núcleo familiar. (Agencia OPI Santa Cruz)