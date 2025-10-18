Intervención de EEUU no contiene al dólar que cerró a $1.475

- Publicidad -

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $1.475 para la venta y $1.425 para la compra en el Banco Nación, lo que representa una suba de $50 respecto al cierre de ayer. El incremento se produjo a pesar del anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien antes de la apertura de los mercados lanzó una advertencia a los operadores financieros que especulan contra la Argentina. La divisa no logró contener su precio y registró un máximo de $1.485 durante la jornada.

Scott Bessent afirmó que el Tesoro “está monitoreando a los mercados” y añadió: “Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”. El funcionario estadounidense confirmó que ese organismo continúa comprando pesos mediante la venta de dólares en el mercado spot, así como a través del mecanismo denominado “blue chip swap”, que el texto describe como un intercambio de dinero por acciones de empresas argentinas de primera línea.

La intervención y las advertencias no impidieron las subas en los distintos segmentos. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista para la venta se ubicó entre $1.475 y $1.490, con una cotización máxima alcanzada de $1.495. El dólar blue también registró un incremento, cotizando esta tarde en $1.485 para la venta y $1.465 para la compra, marcando una suba de 1,3% en la jornada.

Los mayores incrementos porcentuales se observaron en el mercado mayorista y en los tipos de cambio financieros. El dólar mayorista se ubicó en $1.455, con una suba del 3,9%. El régimen de bandas cambiarias se posiciona actualmente con un techo de $1.489,09 y un piso de $939,59. En las cotizaciones financieras, el MEP subía 4,1% hasta $1.533,82, mientras que el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un alza de 3,8% hasta los $1.548,02. Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$41.701 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)