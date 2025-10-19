- Publicidad -

(OPI TdF) – Autoridades han solicitado al público mantener una distancia mínima de diez metros con la vida silvestre en Yorke Bay, una popular playa cercana a la capital, Puerto Argentino, tras detectarse focos de gripe aviar en la zona. Se ha instado a un “cumplimiento estricto” de los protocolos de bioseguridad mientras el Departamento Veterinario local mantiene el sitio bajo monitoreo constante, evaluando una posible clausura total del área en función de la evolución de los riesgos.

La situación en Yorke Bay expone una compleja tensión histórica y ecológica. La playa, tradicionalmente un área de esparcimiento para los residentes de la capital, fue intensamente minada durante la “invasión y ocupación argentina” de 1982, ante la posibilidad de ser una zona de desembarco de tropas británicas. Este hecho provocó que el área fuera delimitada y permaneciera clausurada por aproximadamente cuarenta años, generando un aislamiento forzado de toda actividad humana.

Irónicamente, fue este aislamiento producto del conflicto bélico lo que permitió la transformación de Yorke Bay. Durante esas cuatro décadas sin intervención humana, numerosas colonias de pingüinos comenzaron a establecerse en la playa, convirtiéndola en su hábitat natural y zona de anidación. El área se convirtió en un santuario silvestre accidental, protegido por las mismas minas que lo hacían peligroso para las personas.

Tras el reciente proceso de desminado completado por los británicos, la playa fue reabierta al público. Hoy, el sitio es un punto de “peregrinación de turistas, locales y mascotas“. Este flujo constante ha generado nuevos “riesgos sanitarios y de perturbación para las pingüineras“, y la aparición de la gripe aviar subraya la fragilidad del ecosistema. El temor subyacente es que el exceso de movimiento humano provoque que los pingüinos “en algún momento digan ‘basta’ y levanten campamento“, poniendo fin a la colonia que la guerra, paradójicamente, ayudó a crear. (Agencia OPI Tierra del Fuego)