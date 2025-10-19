Terminan puente paralizado por 10 años en seis meses

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador inauguró el puente de 28 de Julio sobre la Ruta Provincial N° 10, una obra que requirió una inversión provincial de $315.404.292,58. El acto fue utilizado por el mandatario para contraponer sus seis meses de gestión con la década previa de paralización, a la que calificó como una “época oscura” marcada por “la desidia y la corrupción“.

Durante el evento, Torres destacó que la finalización del puente, al igual que la Doble Trocha Trelew – Puerto Madryn, representa una “oportunidad histórica de dar vuelta la página“. Subrayó que “gobernar es darle respuesta a nuestros pueblos, sin distinción política ni partidaria” y aseguró que su gestión demuestra que “cuando las cosas se hacen bien, con austeridad, responsabilidad y transparencia, las obras comienzan y finalizan como corresponde“.

El intendente de 28 de Julio, Luka Jones, se alineó con el discurso provincial, sosteniendo que “después de más de una década de desidia y abandono, hoy 28 de Julio brilla” y agradeció “la voluntad del Gobernador“. En la inauguración también estuvieron presentes el vicegobernador Gustavo Menna; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; y el titular de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), Federico Drescher.

La obra se ubica en el tramo de la Ruta 10 comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional N° 25 y la Ruta Provincial N° 7. Según informó el gobierno, el proyecto estuvo paralizado por más de diez años y fue reactivado por la actual administración en mayo de 2025, concluyéndose en el plazo estipulado de menos de seis meses, lo que incluyó la construcción de los accesos y obras complementarias. (Agencia OPI Chubut)