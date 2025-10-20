El “pantano judicial” en el cual el gobierno y la oposición han puesto a Santa Cruz

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Nunca en la provincia de Santa Cruz hubo un dislate judicial del tamaño en el cual estamos inmersos actualmente por decisión del gobierno provincial, quien pretende saltear todas las normas, leyes y aspectos institucionales y constitucionales de la provincia, para sacar la justicia K y poner la justicia V, porque en el fondo de esta cuestión, es de lo que se trata esencialmente toda esta avanzada arrolladora del gobernador Claudio Vidal contra la Justicia provincial que por 30 años lleva enquistado al kirchnerismo en todos los rincones del Poder Judicial.

El gobierno provincial busca tomar el STJ por la fuerza con jueces propios. Remueve a la presidente en funciones aplicando una controvertida mayoría

Pero la arremetida pírrica del gobierno de Vidal no se entiende bien si no se contextualiza todo en un marco político provincial donde los que están proyectan reeditar las elecciones en el 2027 y sostener/ampliar su poder en sucesivos periodos y los que fueron apartados, pretenden sostener la estructura judicial para bloquear los embates de los “reformistas” que están empeñados en desplazarlos para lograr “su justicia” y no una que obstaculice sus proyectos.

En ese marco han metido a la provincia en una inédita crisis institucional que nadie sabe en qué terminará. En el máximo Tribunal se empujan las sillas entre cuatro de los cinco jueces que los componían y los 4 vidalistas agregados que con el aporte del Dr Mariani pretenden imponer “su mayoría” y evocan las viejas “cinchadas” donde un grupo de un lado y otro de la cuerda, tironeaban hasta lograr que los del frente cruzaran la raya roja.

Justicia propia

Sin embargo la búsqueda de una justicia independiente, clara, libre, apolítica y en manos de abogados con pergaminos académicos y experiencia meritoria, no es lo que mueve la arremetida de los “reformistas”.

Los legajos poco interesan, concursar a nadie le importa mientras se sustenten privilegios como el amiguismo, el colaborador partidario, el militante o el abogado que siempre apoyó el Sindicato de Petroleros Privados y hoy está la oportunidad de ponerlo en la máxima magistratura, por ejemplo. Y así nunca vamos a tener una Santa Cruz distinta, seguiremos siendo lo mismo que hasta ahora, solo, con apellidos distintos.

El pedido de juicio político al Dr Basanta es el mecanismo legal para desplazar a un juez y es el camino correcto; pero hasta tanto se debata y resulevan su salida, deben respetar sus decisiones y sus fallos; en cambio, el gobierno ha pisoteado todo tipo de procedimientos al respecto. Ahora, claramente, el gobierno pretende llevar al STJ a un quiebre total y por ende su inacción afecta a la población de Santa Cruz, daño infligido por quienes tienen la obligación de velar por ella.

Pero si tuviéramos alguna pequeña duda de que tal vez el gobierno provincial busca dar un golpe de timón en la justicia solo para remover a los kirchneristas y darle una nueva impronta judicial a la provincia de cara al futuro, cuando revisamos la forma en que protegen legislativamente al diputado Fernando Españón para que no lo investiguen y procesen por gravísimos delitos de abuso sexual, malversación de fondos públicos y abuso de autoridad, todo queda revelado: no es para buscar justicia digna, sino partidaria.

Sin duda el blindaje a Españón viene a corroborar lo que más arriba decimos: el gobierno provincial lleva a la justicia provincial al pantano, pero no para mejorarla en ningún aspecto, sino para crear sus autodefensas e interponer en cada oportunidad que puede (como descaradamente lo hace en Cámara de Diputados), la valla infranqueable de las mayorías, con el fin de encubrir a un corrupto y abusador.

Finalmente, en eso se resume el epílogo de todo esto. Con esta arremetida del gobierno sobre la justicia no hay otra intención que actuar en defensa propia. Por eso es tan importante saber y ver cómo actúa cada juez en sus decisiones, cada diputado con sus acciones, cada aliado de la alianza de gobierno y cuántos de ellos quieren llegar a la verdad o encubrir los delitos del amigo del gobernador.

Todos los diputados y socios políticos están expuestos y nosotros nos encargaremos de ponerlos en evidencia, como venimos haciendo desde que comenzaron a negarse a retirarle los fueros, con la clara intención, como analizamos en el mes de feberro 2025 de que por aplicación del Art 183 del Código de Procedimiento Penal, los jueces, impedidos de investigar, deban archivar la causa..

Si nos equivocamos, pediremos perdón y si tenemos razón, nos encantará nombrarlos uno por uno a los diputados y actores de los partidos asociados al SER para recordarles en toda su vida política, que son amorales, cómplices y no cumplieron con el mandato social que les otorgó una parte de la ciudadanía, con su voto. (Agencia OPI Santa Cruz)