Gobierno negocia con dialoguistas el Presupuesto 2026

Funcionarios del Gobierno se reunieron en la Cámara de Diputados con legisladores oficialistas y bloques dialoguistas para analizar el proyecto de Presupuesto 2026. El encuentro busca superar las diferencias que se mantienen sobre diversos puntos de la iniciativa oficial, ya que la aprobación del proyecto impulsado por el Gobierno Nacional depende de los bloques dialoguistas.

La reunión se realizó en la Presidencia del cuerpo legislativo y contó con la presencia de su titular, Martín Menen, y el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch. Por parte del Ejecutivo asistieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Entre los diputados dialoguistas presentes estuvieron Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal; Silvana Guidici y Daiana Fernández Morlero del PRO; y Pablo Juliano y Manuel Aguirre de Democracia para Siempre. También participaron Karina Banfi, Pamela Verasay y Martín Tetaz de la UCR; Manuel Garrido por Por Santa Cruz; y Pablo Cervi de la Liga del Interior.

La intención del encuentro era empezar a debatir las principales divergencias, las cuales están centradas en los recursos que se destinarán a jubilados, la educación, la salud y las obras públicas. Para lograr avanzar en un acuerdo, el Gobierno hace énfasis en mantener el equilibrio fiscal. Se informó que el 85 por ciento de los recursos de esa iniciativa ya tienen asignación específica debido a que se destinan al rubro “gastos sociales”. (Agencia OPI Santa Cruz)