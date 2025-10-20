Lo que el gobierno no dice: con las inversiones proyectadas de 1.200 millones de dólares en 6 años, en la práctica es imposible levantar la producción petrolera

- Publicidad -

Hoy Fomicruz asigna las áreas petroleras de zona norte dejadas por YPF y tal como referimos en un informe anterior, los destinatarios de las mismas ya hace tiempo las tienen asginadas. Esas empresas son: “Clear Petroleum S.A”. (de Cristóbal López, aunque el mismo no aparezca como titular), “Patagonia Resources S.A” (De los hermanos Neuss), “Quintana E&P Argentina SRL” ( de Carlos Gilardone), “Roch Proyectos S.A.U” ( del ing Ricardo Gilardone) y “Azruge S.A” (Familia Egurza de Puerto Madryn).

La última empresa es “Brest S.A. de Servicios Petroleros” la única empresa de la provincia, fundada en 2011 por Hugo Eduardo Rodriguez, quien también es propietario de otras empresas en el sector como Memcap y Codedco. En diciembre de 2023, Rodriguez fue nombrado por designación de Claudio Vidal, Director Suplente de YPF, una posición que ocupa hasta la actualidad.

Un gráfico elocuente

Tal lo abordado en nuestro informe anterior la inversión anual de $200 millones prometida para el período 2026-2031 es sustancialmente inferior a los niveles de inversión registrados en la primera mitad de la década analizada (2012-2016), donde la inversión superó consistentemente los $480 millones anuales promedio en base al segundo cuadro que incluimos en este informe. Este nuevo compromiso de inversión de 200 millones mensuales por 6 meses, se alinea con los niveles de inversión más bajos vistos después de 2017.

El gráfico expone la evolución de la inversión anual (en millones de dólares) y la producción anual de petróleo (en m³) de YPF en la provincia de Santa Cruz (zona norte) entre 2012 y 2025.

Las líneas azul y roja en la parte superior del gráfico muestran la producción anual de petróleo en zona norte y allí se observa que la tendencia principal es una caída constante y pronunciada a lo largo de todo el período:

La producción en 2012 fue de 6.307,588 m³. Año tras año, la producción disminuye de forma sistemática, según los datos y para el año 2018 ya había caído a 4.890,705 m³.

El proyectado para la producción hacia finales de 2025 será de 1.841,079 m³, lo que representa una reducción de más del 70% en comparación con 2012.

Lo que el gobierno no dice: con las inversiones proyectadas de 1.200 millones de dólares en 6 años, en la práctica es imposible levantar la producción petrolera

Las barras azules verticales incluidas en el gráfico representan la inversión anual en millones de dólares. A diferencia de la producción, la inversión ha sido más volátil, pero también muestra una clara tendencia a la baja, en tanto el mayor desembolso se produjo entre 2013 y 2015, con cifras que alcanzaron los 976 millones de dólares en 2014 y 1.029 millones de dólares en 2015.

Esto denota una significativa disminución a partir de 2016 que es cuando la inversión se reduce drásticamente, cayendo a 119 millones de dólares en 2020.

La barra naranja del gráfico resume la inversión total del período 2019-2025, sumando 1.914 millones de dólares. Este monto incluye una notable caída hacia el final, con una inversión de solo 17 millones de dólares proyectada para el tramo final de 2025.

En el mismo sentido la inversión prometida a futuro (2026-2031), tal lo remarca el gráfico, presenta una nueva etapa de inversión a través de una UTE con FOMICRUZ, lo cual se dirime hoy en Santa Cruz con las empresas citadas al principio.

Referido a esto último, el gráfico muestra que el gobierno promete una inversión anual constante de 200 millones de dólares cada año, desde 2026 hasta 2031. Esto se representa en las seis barras rojas y del análisis general y a la luz de los detalles de inversión históricos, los 1.200 millones de dólares en 6 meses, es nimio, irrisorio y como lo planteamos en nuestro informe del 26 de agosto del 2025, no alcanza para recuperar la actividad, cuestión que es sostenida en el mensaje político que fluye desde el gobierno provincial.

Proyecciones endebles

OPI Santa Cruz consultó al Ingeniero Luis Zurita, quien se desempeñó por 30 años en cargos ejecutivos de YPF y es una de las personas con mayor conocimiento empírico de la problemática petrolera en zona norte, quien le ha acercado al gobierno provincial en varias oportunidades, informes proyectivos sobre estas cuestiones que, de acuerdo a su experiencia personal y profesional, deberían ser corregidas puntualmente con el fin de lograr que la producción petrolera en Santa Cruz salga de la brutal caída que viene teniendo en los últimos años, se estabilice y se recupere de cara al futuro.

Es sobre este tema que el Ingeniero Zurita fue taxativo en remarcarle a OPI que con un proyecto de inversión de 1.200 millones de dólares en seis meses, a razón de 200 millones de dólares por año, la recuperación petrolera de zona norte es imposible.

“Las regalías petroleras en Santa Cruz la produce zona norte de la provincia, ya que zona sur, incluyendo Guer Aike/Río Gallegos solo consumen, pero no producen nada y eso no es de ahora, siempre fue así”, señaló el ingeniero Zurita.

“Ahora bien – continuó explicando Zurita – si observamos la plata que puso YPF, con el Ing Galuccio al frente, para recuperar la producción lo cual demandó más de 2 mil millones de dólares, había 35 equipos y no era precisamente todo lo que se necesitaba, aún así estábamos mucho mejor posicionado que ahora. Hoy, para poder parar la caída, se necesita como mínimo 500 millones de dólares por mes en los primeros tres meses y en el cuarto mes poner aproximadamente 750 millones de dólares mensuales. Es decir, se necesitan no menos de 1.500 millones en tres meses y luego aumentar las inversiones en más de 2.500 millones en el transcurso de esos seis años” y concluyó “Ahí recién podes parar la caída y comenzar a crecer, pero no es eso lo que proponen hoy. No se puede parar la caída y recuperar la producción poniendo 1.200 millones de dólares en seis meses porque en petróleo las inversiones son tan grandes como fundamentales y los que sabemos de esto, también sabemos que estos anuncios no tienen ningún basamento en la realidad en esta industria donde 200 millones de dólares al año, es una moneda en virtud de los costos que demanda y dado que los resultados de la producción dependen directamente de lo que se invierta previamente”, finalizó diciendo el Ingeniero Zurita. (Agencia OPI Santa Cruz)