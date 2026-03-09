Controvertido concepto de la Ministra de la Producción cuando dijo que en Río Gallegos “hay exceso de comercios” para justificar el cierre indetenible de negocios

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Declaraciones recientes de la Ministra de la Producción Nadia Ricci, hicieron ruido en la opinión pública pero especialmente en el sector comercial de Río Gallegos, donde debido múltiples factores económicos-financieros y sociales, se ha deprimido visiblemente el mercado, hay una caída inédita de las ventas y esto lleva inexorablemente a que se genere un fenómeno preocupantes que es el cierre permanente de comercios en la ciudad capital, algo que semanalmente se percibe con solo caminar algunas cuadras de la calle Roca. Dijo la ministra:

“…Fíjate que hay un dato, ayer hablábamos con Paulo justamente, que a quien quiero felicitar y a todo el equipo de la Secretaría de Comercio, a toda la gente del Ministerio, por realmente se viene haciendo un trabajo muy importante en todas las áreas, pero ahora hoy estamos hablando específicamente de comercio, ¿no? Y hablábamos que el relevamiento de Río Gallegos, por ejemplo, ya tiene gran parte de su relevamiento hecho y hay un dato que está calculado depende del tipo de ciudad que tengas, del tipo de ciudad por cantidad de habitantes y los lugares y demás, y hasta acá nos viene arrojando un exceso de comercios, por ejemplo, en función de la cantidad de población que tiene Río Gallegos, al menos hasta lo que llevamos relevado, ¿no? Si bien…“

(Interrupción de la entrevistadora: “¿Qué significa un exceso de comercio?”)

“Por cantidad de habitantes, por cantidad de habitantes. Entonces, hay demasiados comercios. Muchas veces, cuando hablamos de, incluso ayer me preguntaban qué opinaba respecto de este relevamiento o de estos datos que dio la Federación Económica, que hablan de una caída de la que nosotros decimos: ‘Bueno, tenemos cosas para poner sobre la mesa’. Ellos tienen un método para medirlo, y esto no quiere decir que nosotros, que se desconozca desde el gobierno provincial que estamos en una situación crítica, pero sí podemos discutir los números, porque la realidad es que el método que utilizan y la cantidad de comercios que utilizan probablemente no sean todos los que se necesitan para arrojar un resultado como el que mencionaron. Y vuelvo a insistir en esto, no es que se desconozca desde el gobierno provincial, digo que hay maneras de medir…”

Para entender el contexto de las palabras de la ministra de la Producción de Santa Cruz Nadia Ricci, es necesario remitirse a los informes que la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) publicó en el 2025.

La funcionaria en un video donde constan sus declaraciones, alude a una discrepancia entre los datos oficiales del Ministerio y el relevamiento de la cámara empresarial. La Federación reportó que el comercio en la capital provincial sufrió una baja pronunciada en el volumen de ventas, con caídas interanuales que en algunos sectores superaron el 15% o 20% y lo atribuyó a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación y el aumento de los costos fijos (alquileres, salarios y, especialmente, tarifas de servicios).

Otras cuestiones que incluye como causa potencial de estos cierres es el consumo que se orienta hacia Chile, la alta tasa de cierre de comercios en el centro y en los barrios de la ciudad. Imposibilitados de sostener las estructuras de costos en un escenario de recesión y también puso el foco en que, ante la crisis de los comercios legalmente constituidos, creció la venta informal (manteros, ferias americanas y ventas por redes sociales), lo que consideran una “competencia desleal” para quienes pagan impuestos y habilitaciones.

En ese marco la FESC dice: el comercio está muriendo porque no hay ventas y los costos son altos y la Ministra respondió: hay una “situación crítica”, pero el problema de fondo (para la funcionaria) es “que hay demasiados comercios para la cantidad de habitantes”. Sugiere que el mercado está saturado y que la “fórmula” de medición de la Federación no contempla el universo total de datos que maneja la provincia.

En definitiva la ministra utiliza el concepto de densidad comercial para explicar por qué algunos negocios no son rentables, desplazando la culpa de la situación puramente macroeconómica hacia una falta de planificación o exceso de oferta local.

Tras el exabrupto

Sin duda lo que dijo la ministra fue una frase muy poco feliz, en un marco de recesión comercial y cierre de empresas nunca visto en la provincia y el país. Señalar que hay “un exceso de comercios en Río Gallegos”, es un exceso en si mismo.

Ella no niega la crisis (sería costoso políticamente), pero desplaza las causas y las responsabilidades utilizando el concepto de “exceso de comercios en Río Gallegos” de manera que traslada el foco de la macroeconomía (responsabilidad compartida provincial o nacional) a la habilitación y planificación urbana, es decir, al municipio con cuyo intendente Pablo Grasso, el gobernador está enfrentado.

El mensaje no verbal sería “si un comercio no es rentable, no es solo por la crisis, sino porque la Municipalidad habilitó demasiados negocios en un mercado saturado”; con eso insinúa una falta de ordenamiento comercial por parte de la gestión de Río Gallegos. Si hay “demasiados“, la culpa de la “mortalidad comercial” es de quien otorga las licencias sin criterio técnico. No lo dice, no lo verbaliza, pero lo deja entre líneas y por ese motivo quien escucha el audio o lee la transcripción que hicimos, va a notar ciertas incoherencias en el desarrollo del discurso. Esto proviene de una sola circunstancias: no quiere decir las cosas clara y frontalmente y prefiere “discutir” los porcentajes de la Federación, en vez de politizar los datos, cuando en realidad lo que la señora Ricci pretende, es marcar la diferencia entre los “esfuerzos” que hace el gobierno provincial y lo mal que planifica el municipio local.

Es el mismo juego volátil que impone el Intendente Pablo Grasso cuando reniega de que la provincia incumple con el envío de los fondos coparticipables actualizados, que las Cajas funcionan mal y él retiene indebidamente plata de los haberes de los empleados y no los deposita en las cuentas oficiales del sistema. (Agencia OPI Santa Cruz)