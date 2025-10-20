Robo en el Louvre: Sustraen joyas de la colección de Napoleón

- Publicidad -

Un grupo de ladrones enmascarados perpetró un robo en el Museo Louvre de París, sustrayendo joyas pertenecientes a la colección de Napoleón Bonaparte. El incidente, que conmocionó a la capital francesa durante el fin de semana, fue informado inicialmente por el diario Le Parisien. El hecho ocurrió el domingo por la mañana, coincidiendo con el horario de apertura del museo al público, según confirmó la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati.

La ejecución del robo expone el método utilizado por los delincuentes para acceder a la institución. Según la información difundida por Le Parisien, los individuos habrían logrado ingresar al museo aprovechando un área que se encuentra actualmente en construcción. Desde allí, utilizaron un ascensor de carga para desplazarse internamente hasta la habitación objetivo, donde finalmente rompieron ventanas para concretar el acceso a las piezas.

El objetivo de los asaltantes fue específico y de alto valor histórico. Los ladrones tomaron un total de nueve piezas de joyería que formaban parte de la colección de Napoleón y la emperatriz. Tras apoderarse de los objetos, los responsables del acto se dieron a la fuga.

- Publicidad -

La respuesta oficial provino de la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien a través de la plataforma social X confirmó la naturaleza del evento como un “robo“. La ministra destacó además que, a pesar de la intrusión, “no se han reportado heridos“. Como consecuencia directa del incidente, el Museo Louvre permaneció cerrado al público durante toda la jornada del domingo, alegando “razones excepcionales” en sus comunicaciones a través de redes sociales. (Agencia OPI Santa Cruz)