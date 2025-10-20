Rodrigo Paz Pereira gana la presidencia de Bolivia y llama a la unidad

- Publicidad -

El economista y senador Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, resultó ganador del balotaje presidencial en Bolivia y asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre. Tras vencer al ex mandatario Jorge “Tuto” Quiroga con un 54,6% de los votos según el conteo rápido del 97,86% del Sistema de Resultados Preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Paz Pereira abogó este domingo por la unidad nacional. El presidente electo, de tendencia liberal moderada, hizo un llamado inmediato a la colaboración de todos los partidos con representación parlamentaria para enfrentar los desafíos económicos, políticos y sociales del país.

El mensaje del presidente electo fue transmitido por medios nacionales y redes sociales, donde se dirigió directamente a la Asamblea Legislativa. “Le pido a cada uno de los representantes, hombres y mujeres que están en la Asamblea Legislativa, indistintamente de su organización política, sumémonos, seamos parte, trabajemos juntos para transformar la Patria”, afirmó Paz. Subrayó que su principal objetivo será unificar Bolivia y generar oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos, sin distinción de ideología política.

Paz Pereira, quien compitió junto a su compañero de fórmula, Edmand “El Capitán” Lara, delineó las prioridades de su futura Administración. Señaló que su Gobierno buscará incluir a todos los sectores, promover la transparencia y garantizar la certidumbre política. Entre las metas figuran la transformación institucional, la mejora de la eficiencia pública y la consolidación de políticas que generen empleo, inversión y desarrollo productivo.

El mandatario electo agregó que estas políticas se implementarán bajo un marco de justicia social y respeto a los derechos ciudadanos. Destacó además la necesidad de garantizar seguridad energética y sostenibilidad fiscal, mencionando la búsqueda de apoyo de aliados internacionales para gestiones estratégicas. La jornada electoral, que movilizó a más de 7,9 millones de bolivianos, se desarrolló sin incidentes mayores, con la participación de 211.000 jurados electorales, 27.000 efectivos policiales y observadores internacionales de la OEA, la Unión Europea, Uniore y Mercosur. (Agencia OPI Santa Cruz)