Un joven recibió un disparo en la cabeza y está en grave estado

Un joven de 18 años, identificado como Franco Nahuel Marcial, está internado en grave estado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia tras haber recibido un disparo en la cabeza durante un confuso episodio registrado el domingo a la noche.

El incidente se produjo entre las calles Quijote Novelia y Prefectura Naval del barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia y según las primeras investigaciones de la policía de Santa Cruz, Marcial fue atacado en cercanías del playón de una escuela.

El director regional norte de la policía provincial, comisario mayor José Augusto Britos sostuvo que “cerca del playón de la Escuela 79, había una persona masculina herida, a prima facie se veía que era con arma de fuego. El impacto se produjo en el cráneo”.

Tras el violento hecho tomó intervención la Dirección de Investigaciones (DDI) y se tomó testimonio a amigos sobre cómo se produjo la agresión y quién podría ser el responsable.

El joven se encuentra “en terapia intensiva, los médicos están estabilizándolo y ya fue intervenido quirúrgicamente, es un diagnóstico reservado”.

La familia pidió cadena de oración. (Agencia OPI Santa Cruz)