Balearon la sede del Sindicato de Petroleros Privados en Caleta Olivia

Desconocidos efectuaron en la madrugada del martes al menos 18 disparos contra la sede del Sindicato de Petroleros, Gas y Energías Renovables (SIPGER) de Caleta Olivia según informó la policía de Santa Cruz.

Las primeras investigaciones dan cuenta que la balacera contra el edificio del gremio de trabajadores petroleros, ubicado sobre Avenida Güemes, se produjo alrededor de 05:15 horas.

Los efectivos policiales detectaron al menos 6 impactos de bala en la puerta de ingreso y según testigos los disparos fueron efectuados desde una moto.

El dirigente Carlos Páez aseguró que “nos enteramos del ataque a las 8 de la mañana. No entendemos el motivo. Por suerte no hubo nadie dentro del edificio”.

El área de Investigaciones se encuentra relevando las cámaras de seguridad del edificio y la vía pública sumada a comercios para dar con el paradero de los posibles autores de los disparos. (Agencia OPI Santa Cruz)